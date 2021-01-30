Шестеро українських моряків звільнено з полону нігерійських піратів, — Зеленський

Пірати захопили судно 16 грудня біля берегів Нігерії. Серед восьми членів екіпажу шестеро — громадяни України.

Шістьох членів екіпажу судна Stevia, які півтора місяця перебували в полоні у піратів в Нігерії, звільнили в суботу, 30 січня. Про це на своїй сторінці в Instagram повідомив президент України Володимир Зеленський, опублікувавши фото.

Всі звільнені — українці.

"Наші громадяни в безпеці, чекаємо їх якнайшвидшого повернення на батьківщину! Дякую українським дипломатам і всім, хто був причетний до звільнення наших співвітчизників!", — підкреслив глава держави.

Пірати напали на суховантаж Stevia в Гвінейській затоці біля берегів Нігерії 16 грудня минулого року і взяли в заручники його екіпаж з восьми чоловік. У МЗС України тоді повідомили, що власником судна є албанська компанія, тому дві країни спільно почали діяти, щоб звільнити екіпаж.

Нагадаємо, 7 вересня до України повернулися шестеро моряків, членів екіпажу Curacao Trader, які також були захоплені піратами біля берегів Нігерії, просидівши в піратському полоні цілий місяць. Відомо, що судно йшло під прапором Ліберії. Коли воно перебувало за 210 морських миль від нігерійського штату Байелса, на борт піднялися вісім озброєних бандитів і взяли в заручники екіпаж у кількості 13 осіб. Серед моряків були і громадяни України.