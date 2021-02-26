У Нігерії озброєні люди напали на школу для дівчаток, викравши 300 учениць

Бойовики посадили школярок в пікапи і відвезли їх у невідомому напрямку.

Група озброєних людей на пікапах і мотоциклах приїхала в середню школу для дівчаток у штаті Замфара в Нігерії і викрала щонайменше 300 учениць з метою викупу.

Про це повідомляє ВВС.

Напад стався в п'ятницю о 01:00 за місцевим часом у місті Джангеб.

За словами вчителя школи, деякі бойовики були одягнені у форму урядових сил безпеки. Вони зажадали, щоб учениці сіли в транспортні засоби і відвезли їх у невідомому напрямку.

Стривожені батьки зібралися під будівлею школи, деякі з них вирушили на пошуки своїх дітей.

Видання зазначає, що викрадення школярів озброєними людьми з метою отримання викупу в Нігерії трапляється часто. Минулого тижня в центральному штаті Нігер подібним чином було викрадено щонайменше 42 людини, у тому числі 27 школярів. Усі вони досі не звільнені.

Нагадаємо: 30 січня з полону нігерійських піратів було звільнено шестеро українських моряків. Пірати напали на суховантаж Stevia у Гвінейській затоці біля берегів Нігерії 16 грудня минулого року і взяли в заручники його екіпаж з восьми чоловік