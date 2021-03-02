Эвакуационный спецрейс из Израиля вылетит в Украину 4 марта, – посольство

За 24 часа до вылета пассажиры должны подать онлайн-декларацию о состоянии здоровья и иметь при себе негативный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до вылета.

Специальный авиарейс, о котором договорились Израиль и Украина, чтобы возвратить домой застрявших в Израиле украинцев из-за карантинных ограничений, назначен на 4 марта. Самолет авиакомпании МАУ PS 1778 вылетит из Тель-Авива в Киев в 05:30 утра.

Об этом сообщает посольство Украины в Израиле.

Украинские дипломаты подробно рассказали, как попасть на этот рейс.

"В связи с требованиями израильской стороны, этот рейс не является регулярным, поэтому авиакомпания МАУ не может осуществлять продажу билетов на своем официальном сайте. Зато, вы можете приобрести билет у компании-партнера МАУ – Caspi Aviation", – говорится в сообщении.

Для этого необходимо перейти по ссылке.

Чтобы попасть на рейс необходимо:

Купить билет. За 24 часа до вылета пассажиры должны подать онлайн-декларацию о состоянии здоровья. Пассажир должен иметь при себе негативный ПЦР тест, сделанный не более чем за 72 часа до вылета. Если пассажир переболел COVID-19 или вакцинировался (при себе необходимо иметь подтверждающий документ), такое требование не применяется. Возможно прохождение температурного скрининга в терминале аэропорта. Подробная информация о правилах пребывания в терминале аэропорта Бен Гурион.

Отметим, находящиеся в Израиле граждане Украины не могут вернуться на родину регулярными авиарейсами из-за введенных карантинных ограничений.

Согласно инструкции министерства здравоохранения Израиля, въезд пассажиров в страну разрешен только в исключительных случаях, и только после получения разрешения специальной комиссии. При этом, все въезжающие обязаны пройти карантин в течение 14 дней, или 10 дней в случае, если были сданы два анализа, результаты которых являлись отрицательными.

Напомним, Украина и Израиль договорились о специальном рейсе для возвращения домой украинцев, застрявших в стране из-за карантинных ограничений.