Евакуаційний спецрейс з Ізраїлю вилетить в Україну 4 березня, — посольство

За 24 години до вильоту пасажири повинні подати онлайн-декларацію про стан здоров'я і мати при собі негативний ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 72 години до вильоту.

Спеціальний авіарейс, про який домовилися Ізраїль і Україна, щоб повернути додому застряглих в Ізраїлі українців через карантинні обмеження, призначений на 4 березня. Літак авіакомпанії МАУ PS 1778 вилетить з Тель-Авіва до Києва о 05:30 ранку.

Про це повідомляє посольство України в Ізраїлі.

Українські дипломати докладно розповіли, як потрапити на цей рейс.

"У звʼязку з вимогами ізраїльської сторони, цей рейс не є регулярним, тому авіакомпанія МАУ не може здійснювати продаж квитків на своєму офіційному сайті. Зате, ви можете придбати квиток у компанії-партнера МАУ — Caspi Aviation", — йдеться в повідомленні.

Для цього необхідно перейти по посиланню.

Щоб потрапити на рейс необхідно:

Купити квиток. За 24 години до вильоту пасажири повинні подати онлайн-декларацію про стан здоровʼя. Пасажир повинен мати при собі негативний ПЛР тест, зроблений не більше ніж за 72 години до вильоту. Якщо пасажир перехворів COVID-19 або вакцинувався (при собі необхідно мати документ, який підтверджує це), така вимога не застосовується. Можливе проходження температурного скринінгу в терміналі аеропорту. Детальна інформація про правила перебування в терміналі аеропорту Бен Гуріон.

Зазначимо, що громадяни України, які знаходяться в Ізраїлі, не можуть повернутися на батьківщину регулярними авіарейсами через введені карантинні обмеження.

Згідно інструкції міністерства охорони здоровʼя Ізраїлю, вʼїзд пасажирів у країну дозволений тільки у виняткових випадках, і тільки після отримання дозволу спеціальної комісії. При цьому, всі ті, хто вʼїжджають, зобовʼязані пройти карантин протягом 14 днів, або 10 днів у випадку, якщо були здані два аналізи, результати яких були негативними.

Нагадаємо, Україна та Ізраїль домовилися про спеціальний рейс для повернення додому українців, які застрягли в країні через карантинні обмеження.