Евакуаційний спецрейс з Ізраїлю вилетить в Україну 4 березня, — посольство
За 24 години до вильоту пасажири повинні подати онлайн-декларацію про стан здоров'я і мати при собі негативний ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 72 години до вильоту.
Спеціальний авіарейс, про який домовилися Ізраїль і Україна, щоб повернути додому застряглих в Ізраїлі українців через карантинні обмеження, призначений на 4 березня. Літак авіакомпанії МАУ PS 1778 вилетить з Тель-Авіва до Києва о 05:30 ранку.
Про це повідомляє посольство України в Ізраїлі.
Українські дипломати докладно розповіли, як потрапити на цей рейс.
"У звʼязку з вимогами ізраїльської сторони, цей рейс не є регулярним, тому авіакомпанія МАУ не може здійснювати продаж квитків на своєму офіційному сайті. Зате, ви можете придбати квиток у компанії-партнера МАУ — Caspi Aviation", — йдеться в повідомленні.
Для цього необхідно перейти по посиланню.
Щоб потрапити на рейс необхідно:
- Купити квиток.
- За 24 години до вильоту пасажири повинні подати онлайн-декларацію про стан здоровʼя.
- Пасажир повинен мати при собі негативний ПЛР тест, зроблений не більше ніж за 72 години до вильоту. Якщо пасажир перехворів COVID-19 або вакцинувався (при собі необхідно мати документ, який підтверджує це), така вимога не застосовується.
- Можливе проходження температурного скринінгу в терміналі аеропорту.
- Детальна інформація про правила перебування в терміналі аеропорту Бен Гуріон.
Зазначимо, що громадяни України, які знаходяться в Ізраїлі, не можуть повернутися на батьківщину регулярними авіарейсами через введені карантинні обмеження.
Згідно інструкції міністерства охорони здоровʼя Ізраїлю, вʼїзд пасажирів у країну дозволений тільки у виняткових випадках, і тільки після отримання дозволу спеціальної комісії. При цьому, всі ті, хто вʼїжджають, зобовʼязані пройти карантин протягом 14 днів, або 10 днів у випадку, якщо були здані два аналізи, результати яких були негативними.
Нагадаємо, Україна та Ізраїль домовилися про спеціальний рейс для повернення додому українців, які застрягли в країні через карантинні обмеження.