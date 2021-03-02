Трамп и его жена якобы вакцинировались от COVID-19, будучи еще в Белом доме

Выступая перед своими сторонниками первый раз после отбытия из Белого дома, Трамп заявил, что вакцину от коронавируса должны получить "все".

Экс-президент США Дональд Трамп и его жена, бывшая первая леди Меланья Тамп еще пребывая в Белом доме в январе, тайно получили прививки от коронавируса.

Об этом сообщает издание Axios, со ссылкой на советника экс-президента, имя которого не называется.

Издание не сообщает, какой именно вакциной была привита чета Трампов.

В воскресение, 28 февраля, выступая в первый раз перед своими сторонникам после отбытия из Белого дома, Трамп заявил, что вакцину от коронавируса должны получить "все". Он также добавил, что на посту президента сделал многое для того, чтобы люди прививались.

"Мы позаботились о многих, включая, я думаю 21 декабря, мы позаботились о Джо Байдене. Он получил укол, он получил свою вакцину. Каждый должен вакцинироваться", – сказал Трамп на митинге.

Решение Трампа вакцинироваться непублично многие раскритиковали. Так, американский ученый и педиатр Питер Хотес заявил, что если бы Трамп сделал прививку публично, у многих американцев пропало бы недоверие к вакцине.

Напомним, действующий президент США Джо Байден Байден обвинил Трампа в срыве вакцинации от коронавируса.

"Одно дело — иметь вакцину, другое – иметь тех, кто будет делать вакцину. Это был большой беспорядок. В то время как ученые сделали свою работу по открытию вакцин в рекордные сроки, мой предшественник – я буду очень откровенен – не выполнил свою работу по подготовке к грандиозной задаче вакцинации сотен миллионов человек", – сказал Байден.