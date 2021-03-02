Трамп і його дружина нібито вакцинувалися проти COVID-19, будучи ще в Білому домі

Виступаючи перед своїми прихильниками перший раз після відбуття з Білого дому, Трамп заявив, що вакцину від коронавірусу повинні отримати "всі".

Екс-президент США Дональд Трамп і його дружина, колишня перша леді Меланія Тамп ще перебуваючи в Білому домі в січні, таємно отримали щеплення від коронавірусу.

Про це повідомляє видання Axios, з посиланням на радника екс-президента, ім'я якого не називається.

Видання не повідомляє, якою саме вакциною було щеплене подружжя Трампів.

У неділю, 28 лютого, виступаючи вперше перед своїми прихильникам після відбуття з Білого дому, Трамп заявив, що вакцину від коронавірусу повинні отримати "всі". Він також додав, що на посту президента зробив багато для того, щоб люди прищеплювалися.

"Ми подбали про багатьох, включаючи, я думаю 21 грудня, ми подбали про Джо Байдена. Він отримав укол, він отримав свою вакцину. Кожен повинен вакцинуватися", — сказав Трамп на мітингу.

Рішення Трампа вакцинуватися непублічно багато хто розкритикував. Так, американський вчений і педіатр Пітер Хотес заявив, що якби Трамп зробив щеплення публічно, у багатьох американців зникла б недовіра до вакцини.

Нагадаємо, чинний президент США Джо Байден Байден звинуватив Трампа у зриві вакцинації від коронавірусу.

"Одна справа — мати вакцину, інше — мати тих, хто робитиме вакцину. Це був великий безлад. У той час як вчені зробили свою роботу з відкриття вакцин у рекордні терміни, мій попередник — я буду дуже відвертим — не виконав свою роботу з підготовки до грандіозного завдання вакцинації сотень мільйонів людей", — сказав Байден.