В России умер спортивный комментатор Юрий Розанов

Вероятнее всего, причина смерти рак легких, с которым комментатор боролся с мая 2019 года.

Спортивный комментатор российского телеканала "Матч ТВ" Юрий Розанов умер на 60 году жизни. Об этом сообщил его коллега Михаил Моссаковский в Твиттере.

"Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать", — написал Моссаковский.

Сообщается, что накануне ему стало плохо и жена вызвала скорую из-за затруднения дыхания. Врачи рекомендовали наблюдаться у лечащего доктора.

Вероятнее всего, причина смерти Розанова — раковая болезнь. С мая по ноябрь 2019 года он не появлялся в эфирах из-за борьбы с болезнью. С ноября того же года он продолжил работать и параллельно лечится.

Юрий Розанов — российский комментатор, работал на футбольных и хоккейных матчах. Начинал свою карьеру в 1996 году, попав по конкурсу на "НТВ-Плюс". Последним местом работы Розанова стал телеканал "Матч ТВ". На нем он комментировал матчи Лиги чемпионов, Чемпионат мира и Европы по футболу, а также ряд встреч российских хоккейных команд. Является голосом русскоязычной версии озвучки в спортивной игре FIFA.

Также смерть Розанова подтвердил другой комментатор Василий Уткин: "Не стало Юры Розанова. Горе".

Напомним, 1 марта стало известно о смерти украинского актера из сериала "Сваты" Ивана Марченко.