У Росії помер спортивний коментатор Юрій Розанов

Найімовірніше, причиною смерті став рак легенів, з яким коментатор боровся з травня 2019 року.

Спортивний коментатор російського телеканалу "Матч ТВ" Юрій Розанов помер на 60 році життя. Про це повідомив його колега Михайло Моссаковський в Твіттері.

"Помер Юра Розанов. Через 15 хвилин ефір. Не знаю, як працювати", — написав Моссаковський.

Повідомляється, що напередодні йому стало погано і дружина викликала швидку через утруднення дихання. Лікарі рекомендували спостерігатися у лікаря, який його лікує.

Найімовірніше, причина смерті Розанова — ракова хвороба. З травня по листопад 2019 роки він не з'являвся в ефірах через боротьбу з хворобою. З листопада того ж року він продовжив працювати і паралельно лікувався.

Юрій Розанов — російський коментатор, працював на футбольних і хокейних матчах. Починав свою кар'єру в 1996 році, потрапивши за конкурсом на "НТВ-Плюс". Останнім місцем роботи Розанова став телеканал "Матч ТВ". На ньому він коментував матчі Ліги чемпіонів, Чемпіонат світу та Європи з футболу, а також низку зустрічей російських хокейних команд. Є голосом російськомовної версії озвучки в спортивній грі FIFA.

Також смерть Розанова підтвердив інший коментатор Василь Уткін: "Не стало Юри Розанова. Горе".

Нагадаємо, 1 березня стало відомо про смерть українського актора із серіалу "Свати" Івана Марченка.