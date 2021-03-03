Американец купил на барахолке за $35 чашу, которая принесет ему сотни тысяч долларов

Артефакт продадут на аукционе 17 марта, и его цена будет куда выше, чем та, которую за нее заплатили на распродаже.

Маленькая белая чаша с голубым рисунком, купленная на барахолке недалеко от Нью-Хейвена в штате Коннектикут за $35, оказалась редкостным артефактом XV века, сообщает BBC.

Ее на распродаже заметил собиратель антиквариата и после покупки обратился к экспертам, чтобы они оценили приобретение. Каким же было его удивление, когда оказалось что реальная стоимость чаши – от $300 тыс. до $500 тыс.

Выяснилось что это изделие принадлежит к раннему периоду династии Мин, и всего таких в мире семь штук, причем остальные находятся в музеях.

Теперь 17 марта в Нью-Йорке аукционный дом Sothebyʼs выставит чашу на торги. В каталоге она описана как "исключительная и редкая".

"Нам сразу стало очевидно, что мы смотрим на что-то действительно очень, очень особенное", — сказала агентству Associated Press эксперт по китайской керамике на аукционе Анжела МакАтир. По ее словам, стиль росписи, форма чаши, даже просто синий цвет весьма характерны для того раннего периода фарфора, начала XV века.

Чаша диаметром 16 сантиметров украшена кобальтово-синими цветочными рисунками и замысловатым узором по краю. Как именно она оказалась проданной на открытой распродаже в Коннектикуте, остается загадкой. Некоторые предполагают, что эта вещь могла передаваться из поколения в поколение в одной семье.

"Всегда удивительно думать, что это все еще происходит, что эти сокровища могут быть обнаружены. Для нас как специалистов всегда очень интересно, когда что-то, о существовании которого мы даже не подозревали, появляется как бы из ниоткуда", – не скрывает восторга МакАтир.

Напомним, в Таиланде женщина нашла на берегу океана воскоподобный булыжник весом в семь килограммов с сильным рыбным запахом. Когда она принесла его домой, то соседи идентифицировали находку как серую амбру. Стоимость такого куска "китового золота" – порядка $260 тысяч. Вещество используется для производства дорогих духов как афродизиак и фиксатор запаха.