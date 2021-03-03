Американець купив на барахолці за $35 чашу, яка принесе йому сотні тисяч доларів

Артефакт продадуть на аукціоні 17 березня, і його ціна буде набагато вищою, ніж та, яку за неї заплатили на розпродажі.

Маленька біла чаша з блакитним малюнком, куплена на барахолці недалеко від Нью-Хейвена в штаті Коннектикут за $35, виявилася рідкісним артефактом XV століття, повідомляє BBC.

Її на розпродажі зауважив збирач антикваріату і після покупки звернувся до експертів, щоб вони оцінили придбання. Яким же було його здивування, коли виявилося що реальна вартість чаші — від $300 тис до $500 тис.

З'ясувалося що чаша належить до раннього періоду династії Мін, і всього таких у світі сім штук, до того ж решта знаходяться в музеях.

Тепер 17 березня в Нью-Йорку аукціонний будинок Sotheby's виставить чашу на торги. В каталозі вона описана як "виняткова і рідкісна".

"Нам відразу стало очевидно, що ми дивимося на щось справді дуже, дуже особливе", — сказала агентству Associated Press експерт із китайської кераміки на аукціоні Анжела Макатір. За її словами, стиль розпису, форма чаші, навіть просто синій колір дуже характерні для того раннього періоду порцеляни, початку XV століття.

Чаша діаметром 16 сантиметрів прикрашена кобальтово-синіми квітковими малюнками і хитромудрим візерунком по краю. Як саме вона виявилася проданою на відкритому розпродажі в Коннектикуті, залишається загадкою. Дехто припускає, що ця річ могла передаватися з покоління в покоління в одній сім'ї.

"Завжди дивно думати, що це все ще відбувається, що ці скарби можуть бути виявлені. Для нас як фахівців завжди дуже цікаво, коли щось, про існування чого ми навіть не підозрювали, з'являється ніби з нізвідки", — не приховує захоплення Макатір.

Нагадаємо, у Таїланді жінка знайшла на березі океану воскоподібну каменюку вагою сім кілограмів з сильним рибним запахом. Коли вона принесла його додому, то сусіди ідентифікували знахідку як сіру амбру. Вартість такого шматка "китового золота" — близько $260 тисяч. Речовина використовується для виробництва дорогих парфумів, як афродизіак і фіксатор запаху.