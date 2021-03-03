Ученые считают, что антитела против африканского штамма защищают от других видов коронавируса, – Reuters

Производители основных прививок, включая Pfizer, AstraZeneca и Johnson & Johnson, уже якобы начали делать вакцины на его основе.

Исследование, проведенное учеными из Южной Африки, предполагает, что антитела, выработанные у людей, переболевших южноафриканским штаммом коронавируса, могут предотвратить заражение другими вариантами COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

Издание отмечает, что результаты лабораторных исследований дают надежду на то, что вакцины против южноафриканского штамма 501Y.V2 помогут людям в разных частях мира.

"Мы использовали плазму … от людей, которые были заражены во время последней волны 501Y.V2, и мы использовали ее против вируса первой волны … мы обнаружили, что он может хорошо нейтрализовать его, окей, может не так хорошо, как 501Y.V2, но и это совсем не плохо" –, заявил Алекс Сигал из Африканского научно-исследовательского института здравоохранения.

Сигал уточнил, что вакцины, разработанные на основе варианта 501Y.V2, "могут перекрестно защищать от других вариантов".

"Это дает некоторое представление о том, как можно решить проблему других видов коронавируса", – добавил он.

Профессор Национального института инфекционных болезней Пенни Мур, сказала, что антитела от 501Y.V2 имеют более широкую защиту, в отличие от антител, вызванных оригинальным коронавирусом.

"Дело не в том, что антитела, вызванные 501Y.V2, в некотором роде волшебны, … но в отличие от антител, запускаемых исходным вариантом, они, кажется, каким-то образом имеют немного больший охват", – сказала она.

Главный правительственный советник по вопросам COVID-19 Салим Абдул Карим заявил, что основные производители вакцин, включая Pfizer, AstraZeneca и Johnson & Johnson, уже делают вакцины на основе варианта 501Y.V2.

Он предсказывает, что к концу 2021 года большинство производителей вакцин адаптируют свои прививки, "не потому, что они особо беспокоятся о вирусе, поступающем из Южной Африки … а потому, что ключевые мутации в 501Y.V2 присутствуют во многих других вариантах коронавируса".

Министр здравоохранения ЮАР Звели Мхизе заявил, что проведенное исследование обнадеживает, и что наблюдение за геномом помогло правительству отреагировать на пандемию.

Напомним, в ЮАР приостановили вакцинацию препаратом Oxford-AstraZeneca после того, как исследование показало "неутешительные" результаты по ее эффективности против нового штамма коронавируса.