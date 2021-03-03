Учені вважають, що антитіла проти африканського штаму захищають від інших видів коронавірусу, — Reuters

Виробники основних вакцин, включаючи Pfizer, AstraZeneca і Johnson & Johnson, уже нібито почали робити вакцини на його основі.

Дослідження, проведене вченими з Південної Африки, передбачає, що антитіла, вироблені в людей, котрі перехворіли південноафриканським штамом коронавірусу, можуть запобігти зараженню іншими видами COVID-19.

Про це повідомляє Reuters.

Видання зазначає, що результати лабораторних досліджень дають надію на те, що вакцини проти південноафриканського штаму 501Y.V2 допоможуть людям у різних частинах світу.

"Ми використовували плазму... від людей, які були заражені під час останньої хвилі 501Y.V2, і ми використовували її проти вірусу першої хвилі... ми виявили, що він може добре нейтралізувати його, окей, може не так добре, як 501Y.V2, але і це зовсім не погано", — заявив Алекс Сігал з Африканського науково-дослідного інституту охорони здоров'я.

Сігал уточнив, що вакцини, розроблені на основі варіанту 501Y.V2, "можуть перехресно захищати від інших варіантів".

"Це дає деяке уявлення про те, як можна вирішити проблему інших видів коронавірусу", — додав він.

Професор Національного інституту інфекційних хвороб Пенні Мур, сказала, що антитіла від 501Y.V2 мають більш широкий захист, на відміну від антитіл, викликаних оригінальним коронавірусом.

"Справа не в тому, що антитіла, викликані 501Y.V2, у чомусь хороші, ...але на відміну від антитіл, що запускаються вихідним варіантом, вони, здається, якимось чином мають трохи більший радіус дії", — сказала вона.

Головний урядовий радник з питань COVID-19 Салім Абдул Карім заявив, що основні виробники вакцин, включаючи Pfizer, AstraZeneca і Johnson & Johnson, уже роблять вакцини на основі варіанту 501Y.V2.

Він пророкує, що до кінця 2021 року більшість виробників вакцин адаптують свої вакцини, "не тому, що вони особливо турбуються про вірус, що надходить з Південної Африки... а тому, що ключові мутації в 501Y.V2 присутні в багатьох інших варіантах коронавірусу".

Міністр охорони здоров'я ПАР Звелі Мхізе заявив, що проведене дослідження обнадіює, і що спостереження за геномом допомогло уряду відреагувати на пандемію.

Нагадаємо, що в ПАР призупинили вакцинацію препаратом Oxford-AstraZeneca після того, як дослідження показало "невтішні" результати щодо її ефективності проти нового штаму коронавірусу.