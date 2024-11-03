"Українці непереможні": "Антитіла" виступили на вулиці в Полтаві через повітряну тривогу (відео)

Концерт гурту довелося перенести на день. Тарас Тополя заспівав під акомпанемент гітари просто неба.

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Український гурт "Антитіла" через тривалу повітряну тривогу виступив просто на вулиці в Полтаві. Відео музичний колектив поділився в Instagram.

Фронтмен гурту Тарас Тополя виступив перед палацом дозвілля "Листопад" під акомпанемент гітари, а концерт в Полтаві, який мав відбутися 2 листопада, "Антитіла" перенесли на 3 число.

"Повітряна тривога в Полтаві, що на момент публікації цього допису досі триває, не зірвала, ні! — змінила наші плані. Ми переносимо концерт на завтра, 3 листопада, на 16:00. Їм нас не засмутити, не налякати і не збити зі шляху. Ми побачимося зі всіма вами ще раз завтра вже в теплому, світлому залі, співатимемо разом і відчуватимемо силу в нашій єдності. Так само, як щойно на вулиці. Дякуємо всім, хто чекав! Дякуємо за ваш піднесений настрій. Ви неймовірно надихаєте і нагадуєте, що українці непереможні. Адже світло всередині нас неможливо загасити!" — написали музиканти в соцмережі.

Гурт "Антитіла" виступив на вулиці в Полтаві

У коментарях люди подякували "Антитілам" за піднятий настрій на фоні частих тривог та скасованих планів через них.

"Антитіла — ви фортеця, яку не зламати!!!! Хай до кінця туру все буде Красиво) все у вас красиво", "Боже, оце молодці хлопці. А в Кривому Розі Макс Барських після закінчення повітряної тривоги не продовжив концерт і не вийшов до людей, які його чекали і співали", "Буде ще краще значить!!" — пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, Тарас Тополя зізнався, що працює на ГУР.

Також Фокус писав про майбутній концерт гурту "Антитіла" в Криму.