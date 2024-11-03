"Украинцы непобедимы": "Антитела" выступили на улице в Полтаве из-за воздушной тревоги (видео)

Концерт группы пришлось перенести на день. Тарас Тополя спел под аккомпанемент гитары под открытым небом.

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Украинская группа "Антитела" из-за длительной воздушной тревоги выступила прямо на улице в Полтаве. Видео музыкальный коллектив поделился в Instagram.

Фронтмен группы Тарас Тополя выступил перед дворцом досуга "Листопад" под аккомпанемент гитары, а концерт в Полтаве, который должен был состояться 2 ноября, "Антитела" перенесли на 3 число.

"Воздушная тревога в Полтаве, которая на момент публикации этого сообщения до сих пор продолжается, не сорвала, нет — изменила наши планы. Мы переносим концерт на завтра, 3 ноября, на 16:00. Им нас не расстроить, не напугать и не сбить с пути. Мы увидимся со всеми вами еще раз завтра уже в теплом, светлом зале, будем петь вместе и чувствовать силу в нашем единстве. Так же, как только что на улице. Спасибо всем, кто ждал! Спасибо за ваше приподнятое настроение. Вы невероятно вдохновляете и напоминаете, что украинцы непобедимы. Ведь свет внутри нас невозможно потушить!" — написали музыканты в соцсети.

Группа "Антитела" выступила на улице в Полтаве

В комментариях люди поблагодарили "Антитела" за поднятое настроение на фоне частых тревог и отмененных планов из-за них.

"Антитела — вы крепость, которую не сломать!!!! Пусть до конца тура все будет красиво) все у вас красиво", "Боже, вот молодцы ребята. А в Кривом Роге Макс Барских после окончания воздушной тревоги не продолжил концерт и не вышел к людям, которые его ждали и пели", "Будет еще лучше значит!!!" — пишут пользователи сети.

Напомним, Тарас Тополя признался, что работает на ГУР.

Также Фокус писал о предстоящем концерте группы "Антитела" в Крыму.