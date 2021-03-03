"Сушить сухари очень увлекательно": Навальный рассказал о кулинарных "экспериментах" в СИЗО

По словам оппозиционера, он пока не получает писем и не знает, что происходит во внешнем мире.

Российский политик Алексей Навальный сейчас находится в СИЗО во Владимирской области Владимирской области. Об этом сообщает Instagram Навального.

"Когда арестанту, следующему на этап, говорят: "Владимирская область", ему становится печально, такая уж репутация у местных учреждений. Но со мной все хорошо, здесь даже турник есть в прогулочном дворе", — сообщил Навальный.

По его словам, сейчас до него не доходят письма и он не знает о последних новостях "из внешнего мира".

Навальный говорит, что пока не может попасть в библиотеку, потому единственное его развлечение — это "эксперименты в области высокой кулинарии".

"Не поверите, но мы сушим сухари, и я никогда не думал, что это может быть так увлекательно. Сейчас у нас соревнование двух кухонь: стрит-фуд и молекулярной", — рассказал Навальный.

Оппозиционер говорит, что "школу стрит-фуда" защищает арестант Дмитрий, которого осудили за кражу.

"Он настаивает на том, что хлеб нужно резать прямоугольниками, класть в целлофановый пакет, засыпать туда два пакетика из лапши "Ролтон" (его запас, привезенный с этапа), после чего пакет надо хорошенько потрясти и поставить на батарею", — говорит Навальный.

А вот "молекулярную кухню" защищает осужденный за мошенничество Сергей. Оппозиционер говорит, что Сергей "режет хлеб идеальными кубиками, на каждый из которых кладет несколько крупинок специй вручную. И только потом пакет и батарея".

Напомним, 2 февраля суд в Москве заменил "условный" срок Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом проведенного года под домашним арестом оппозиционер проведет в колонии общего режима 2,5 года. Кроме того Навальному назначили штраф в 500 тысяч рублей.