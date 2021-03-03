"Сушити сухарі дуже цікаво": Навальний розповів про кулінарні "експерименти" в СІЗО

За словами опозиціонера, він поки не отримує листів і не знає, що відбувається в зовнішньому світі.

Російський опозиціонер Олексій Навальний перебуває в СІЗО-3 міста Кольчугіно Володимирської області. Про це повідомляє Instagram Навального.

"Коли арештанту кажуть: "Володимирська область", йому стає сумно, така вже репутація в місцевих установ. Але зі мною все добре, тут навіть перекладина є в прогулянковому дворі", — повідомив Навальний.

За його словами, він поки не отримує листів і не знає, що відбувається в зовнішньому світі. Йому поки не вдалося потрапити в бібліотеку, тому єдина його розвага — це "експерименти в галузі високої кулінарії".

"Не повірите, але ми сушимо сухарі, і я ніколи не думав, що це може бути так цікаво. Наразі в нас змагання двох кухонь: стріт-фуд і молекулярної", — розповів Навальний.

За його словами, "школу стріт-фуду" представляє Дмитро, засуджений за крадіжку.

"Він наполягає на тому, що хліб потрібно різати прямокутниками, класти в целофановий пакет, засипати туди два пакетики з локшини "Ролтон" (його запас, привезений з етапу), після чого пакет треба гарненько потрясти і поставити на батарею", — говорить Навальний .

За "молекулярну кухню" відповідає Сергій, засуджений за шахрайство.

Сергій, за словами Навального, "ріже хліб ідеальними кубиками, на кожен з яких кладе кілька крупинок спецій вручну. І тільки потім пакет і батарея".

Нагадаємо: 2 лютого суд у Москві замінив "умовний" термін Навальному у справі "Ів Роше" на реальний. З урахуванням проведеного року під домашнім арештом опозиціонер проведе в колонії загального режиму 2,5 роки. Крім того, Навальному призначили штраф 500 тисяч рублів.