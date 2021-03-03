В Китае откроют самый большой планетарий в мире (фото)

Под крышей здания будут собраны уникальные метеориты и вещи, которые принадлежали выдающимся умам человечества.

В июне начнет свою работу в тестовом режиме планетарий в Шанхае, который является филиалом Шанхайского научно-технологического музея и обещает стать самым большим по площади не только в Китае, но и на планете, передает Xinhua.

По словам местных властей, работы по его строительству и оборудованию завершены уже на 90%

Объект расположен в районе Пудун. Его площадь – более 38 тысяч метров квадратных, а выставочная площадь займет еще 12,5 тысяч "квадратов".

[ + – ] Строительство планетария завершено уже на 90% Фото: Xinhua

Планетарий спроектирован с таким расчетом, что включит в себя главное здание и вспомогательные объекты, такие как исследовательский центр для молодежи и две обсерватории для общественности. Также здесь будет театр "Купол" с внутренним диаметром 23 метра и внешним диаметром около 30 метров.

[ + – ] Общая площадь планетария превысит 50 тысяч квадратных метров Фото: Xinhua

На данный момент планетарий собрал около 70 метеоритов, в том числе с Луны, Марса и Весты. В выставочном комплексе будут представлены и такие известные находки как Челябинский метеорит, упавший на Землю в 2013 году, доисторический метеорит Гибеон Намибии, метеорит Барринджер (эпоха плейстоцена) из США и другие.

Кроме того, будут представлены некоторые известные метеориты, упавшие на различные части Земли, такие как метеорит с острова Шанхай Чансин (1966 г.), метеорит Суйчжоу (1986 г.), метеорит Цзюаньчэн (1997 г.) и метеорит Наку (2020 г.) из Китая, Сихотэ- Метеорит Алинь (1947 г.) и Челябинский метеорит (2013 г.) из России, доисторический метеорит Гибеон Намибии и метеорит Барринджер (эпоха плейстоцена) из Америки.

В планетарии разместят более 120 предметов и коллекций артефактов, в том числе оригинальные работы Исаака Ньютона, Галилео Галилея, Иоганна Кеплера и других мастеров.

Для студентов, школьников и просто любителей астрономии тут будут представлены передовые технологии: визуализация данных, дополненная реальность, биометрия и искусственный интеллект, виртуальная реальность.

Тем временем японский миллиардер Юсаку Маесава ищет восемь человек, которые присоединятся к его частной экспедиции на Луну. Он еще в 2018 году стал первым человеком, забронировавшим место на борту лунного космического корабля, разрабатываемого SpaceX. Сумму, которую заплатил Маесава за полет, остается неизвестной.

А Китай собирается отправить в космос квантовые сообщения, которые будет невозможно взломать. Новое шифрование уже успешно протестировали по беспроводной сети в одном из городов страны. Следующим шагом станет отправка квантового сообщения на спутник Micius.