У Китаї відкриють найбільший планетарій на планеті (фото)

Під дахом будинку будуть зібрані унікальні метеорити і речі, які належали видатним умам людства.

У червні почне свою роботу в тестовому режимі планетарій у Шанхаї, який є філією Шанхайського науково-технологічного музею і обіцяє стати найбільшим за площею не тільки в Китаї, але і на планеті, передає Xinhua.

За словами місцевої влади, роботи з його будівництва та обладнання завершені вже на 90%

Об'єкт розташований у районі Пудун. Його площа — понад 38 тисяч метрів квадратних, а виставкова площа займе ще 12,5 тисячі "квадратів".

[ + – ] Будівництво планетарію завершено вже на 90% Фото: Xinhua

Планетарій спроектований з таким розрахунком, що включить у себе головний будинок і допоміжні об'єкти, такі як дослідницький центр для молоді і дві обсерваторії для громадськості. Також тут буде театр "Купол" з внутрішнім діаметром 23 метри і зовнішнім діаметром близько 30 метрів.

[ + – ] Загальна площа планетарію перевищить 50 тисяч квадратних метрів Фото: Xinhua

Наразі планетарій зібрав близько 70 метеоритів, у тому числі з Місяця, Марса і Вести. У виставковому комплексі будуть представлені і такі відомі знахідки як Челябінський метеорит, що впав на Землю у 2013 році, доісторичний метеорит Гібеон Намібії, метеорит Баррінджер (епоха плейстоцену) із США та інші.

Крім того, будуть представлені деякі відомі метеорити, що впали на різні частини Землі, такі як метеорит з острова Шанхай Чансін (1966), метеорит Суйчжоу (1986), метеорит Цзюаньчен (1997) і метеорит Наку (2020) з Китаю, Сіхоте-метеорит Алинь (1947) і Челябінський метеорит (2013) з Росії, доісторичний метеорит Гібеон Намібії і метеорит Баррінджер (епоха плейстоцену) з Америки.

У планетарії розмістять понад 120 предметів і колекцій артефактів, у тому числі оригінальні роботи Ісаака Ньютона, Галілео Галілея, Йоганна Кеплера та інших майстрів.

Для студентів, школярів і просто любителів астрономії тут будуть представлені передові технології: візуалізація даних, доповнена реальність, біометрія і штучний інтелект, віртуальна реальність.

Тим часом японський мільярдер Юсаку Маесава шукає вісім чоловік, які приєднаються до його приватної експедиції на Місяць. Він ще у 2018 році став першою людиною, котра забронювала місце на борту місячного космічного корабля, що розробляється SpaceX. Сума, яку заплатив Маесава за політ, залишається невідомою.

А Китай збирається відправити в космос квантові повідомлення, які буде неможливо зламати. Нове шифрування вже успішно протестували по бездротовій мережі в одному з міст країни. Наступним кроком стане відправка квантового повідомлення на супутник Micius.