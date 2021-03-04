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Кот сорвал рейс скоростного поезда в Лондоне (фото)

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кот, скоростной поезд, Лондон
Фото: ВВС | Животное не желало слезать с крыши состава

Животное просидело на крыше поезда 2,5 часа, пока сотрудники станции не нашли способ заставить его слезть.

Отправка скоростного поезда со станции Юстон в Лондоне была сорвана из-за кота, которого сотрудники заметили на крыше состава Avanti West Coast за полчаса до отправки в Манчестер, передает ВВС.

Поскольку животное упорно не желало слезать с крыши, несмотря на все "кысканья" работников станции, пассажиров поезда пересадили в запасной состав, который и отправился в путь. Через 2,5 часа кто-то додумался подставить к поезду мусорный бак, на крышу которого затем и спрыгнул кот.

По словам персонала, животное рисковало не только слететь с поезда во время движения, скорость которого – свыше 200 км/час, но и банально поджариться после соприкосновения с контактным проводом с напряжением 25 тыс. вольт.

кот, поезд, Лондон, ЧП
кот, поезд, Лондон, ЧП
кот, поезд, Лондон, ЧП
кот, поезд, Лондон, ЧП
кот, поезд, Лондон, ЧП
кот, поезд, Лондон, ЧП
кот, поезд, Лондон, ЧП
кот, поезд, Лондон, ЧП

"К счастью, любопытство не убило этого кота, и мы рады, что он не потратил одну из своих девяти жизней", – прокомментировал инцидент менеджер станции Юстон Джо Хендри.

Напомним, кошка-путешественница из Одессы тоже прославилась в СМИ после того, как случайно оказалась в контейнере с конфетами, перенесла трехнедельное путешествие по морю и благополучно прибыла в Израиль. Чтобы не умереть с голоду, животное разгрызало коробки и питалось конфетами.

Ранее в США сняли на видеокамеру кошку, которая случайно оказалась на крыше машины, едущей со скоростью 100 км/час. А в аэропорту "Борисполь" при осмотре багажа у пассажиров сбежала кошка и запряталась в бетонные конструкции кафе. 