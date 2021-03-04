Кот сорвал рейс скоростного поезда в Лондоне (фото)

Животное просидело на крыше поезда 2,5 часа, пока сотрудники станции не нашли способ заставить его слезть.

Отправка скоростного поезда со станции Юстон в Лондоне была сорвана из-за кота, которого сотрудники заметили на крыше состава Avanti West Coast за полчаса до отправки в Манчестер, передает ВВС.

Поскольку животное упорно не желало слезать с крыши, несмотря на все "кысканья" работников станции, пассажиров поезда пересадили в запасной состав, который и отправился в путь. Через 2,5 часа кто-то додумался подставить к поезду мусорный бак, на крышу которого затем и спрыгнул кот.

По словам персонала, животное рисковало не только слететь с поезда во время движения, скорость которого – свыше 200 км/час, но и банально поджариться после соприкосновения с контактным проводом с напряжением 25 тыс. вольт.

"К счастью, любопытство не убило этого кота, и мы рады, что он не потратил одну из своих девяти жизней", – прокомментировал инцидент менеджер станции Юстон Джо Хендри.

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