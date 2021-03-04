Кіт зірвав рейс швидкісного поїзда в Лондоні (фото)

Тварина просиділа на даху поїзда 2,5 години, поки співробітники станції не знайшли спосіб змусити його злізти.

Відправлення швидкісного поїзда зі станції Юстон у Лондоні було зірване через кота, якого співробітники помітили на даху складу Avanti West Coast за півгодини до поїздки в Манчестер, передає ВВС.

Оскільки тварина вперто не хотіла злазити з даху, незважаючи на всі "кискання" працівників станції, пасажирів поїзда пересадили в запасний поїзд, який і вирушив у шлях. Через 2,5 години хтось додумався підставити до поїзда сміттєвий бак, на дах якого потім і зістрибнув кіт.

За словами персоналу, тварина ризикувала не тільки злетіти з поїзда під час руху, швидкість якого — понад 200 км/год, а й банально підсмажитися після зіткнення з контактним дротом напругою 25 тис. вольт.

"На щастя, цікавість не вбила цього кота, і ми раді, що він не витратив одну зі своїх дев'яти життів", — прокоментував інцидент менеджер станції Юстон Джо Хендрі.

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Раніше в США зняли на відеокамеру кішку, яка випадково опинилася на даху машини, що їде зі швидкістю 100 км/год. А в аеропорту "Бориспіль" під час огляду багажу у пасажирів втекла кішка і заховалася в бетонній конструкції кафе.