Помпео готов участвовать в президентских выборах 2024 года, если там не будет Трампа

Бывший госсекретарь разочарован политикой новой администрации в Белом доме.

Глава Госдепа в администрации Дональда Трампа Майк Помпео заявил, что он не исключает своего участия в президентских выборах в 2024 году, если сам Трамп откажется от участия в выборной гонке.

Об этом он сказал в эфире на канале Fox News.

"Мне не безразлична Америка. Мы с вами очень давно являемся частью консервативного движения. Я и дальше останусь верен ему", – сказал Помпео, отвечая на вопрос об участии в выборах, ведущему программы Шону Хэннити, известному приверженцу Республиканской партии.

Тогда Хейни сказал, что понял ответ Помпео, как "твердое может быть".

"Совершенно точно", – ответил Помпео.

Бывший госсекретарь также выразил свое разочарование политикой, которую проводит новая администрация в Белом доме.

"Все мировые лидеры внимательно наблюдают (за администрацией Байдена). Они прислушиваются к каждому сделанному заявлению, отслеживают каждый шаг. Они наблюдают, как они себя ведут в это непростое время, когда на них оказывают большое давление", – сказал Помпео.

Он также напомнил, что на посту президента Трамп не уклонялся от общения с прессой, хотя отношения с журналистами у него не ладились. По его мнению, нынешний глава Белого дома часто не отвечает на вопросы журналистов.

"Когда лидер не делает этого, когда он не может ответить на вопрос, когда он не может объяснить, какую политику он проводит, он выглядит так, как будто бы прячется за спинами других. А когда Соединенные Штаты показывают слабость, это создает риски для наших солдат и моряков по всему миру. Слабость порождает войны, а сила останавливает противников и приближает союзников", – сказал Помпео.

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Орландо, что во Флориде, раскритиковал действия нынешнего главы Соединенных штатов Джо Байдена. По словам Трампа, "все знали", что администрация Байдена "будет плохой", но никто не ожидал, что все будет "настолько плохо".