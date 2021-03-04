Помпео готовий брати участь у президентських виборах 2024 року, якщо там не буде Трампа

Колишній держсекретар розчарований політикою нової адміністрації в Білому домі.

Глава Держдепу в адміністрації Дональда Трампа Майк Помпео заявив, що він не заперечує своєї участі в президентських виборах у 2024 році, якщо сам Трамп відмовиться від участі у виборчій гонці.

Про це він сказав в ефірі на каналі Fox News.

"Мені не байдужа Америка. Ми з вами дуже давно є частиною консервативного руху. Я і далі залишуся вірним йому", — сказав Помпео, відповідаючи на питання про участь у виборах, ведучому програми Шону Генніті, відомому прихильникові Республіканської партії.

Тоді Хейні сказав, що зрозумів відповідь Помпео, як "тверде може бути".

"Абсолютно точно", — відповів Помпео.

Колишній держсекретар також висловив своє розчарування політикою, яку проводить нова адміністрація в Білому домі.

"Усі світові лідери уважно спостерігають (за адміністрацією Байдена). Вони прислухаються до кожної зробленої заяви, відстежують кожен крок. Вони спостерігають, як вони себе поводять у цей непростий час, коли на них чинять великий тиск", — сказав Помпео.

Він також нагадав, що на посту президента Трамп не ухилявся від спілкування з пресою, хоча відносини з журналістами у нього не складалися. На його думку, нинішній глава Білого дому часто не відповідає на питання журналістів.

"Коли лідер не робить цього, коли він не може відповісти на питання, коли він не може пояснити, яку політику він проводить, він виглядає так, ніби ховається за спинами інших. А коли Сполучені Штати показують слабкість, це створює ризики для наших солдат і моряків по всьому світу. Слабкість породжує війни, а сила зупиняє супротивників і наближає союзників ", — сказав Помпео.

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп під час виступу в Орландо, що у Флориді, розкритикував дії нинішнього глави Сполучених Штатів Джо Байдена. За словами Трампа, "всі знали", що адміністрація Байдена "буде поганою", але ніхто не очікував, що все буде "настільки погано".