"Катастрофический первый месяц", - Трамп раскритиковал работу президента Байдена

По словам Трампа, с "Америка на первом месте" за месяц новая власть перешла к "Америка на последнем месте".

Бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Орландо, что во Флориде, раскритиковал действия нынешнего главы Соединенных штатов Джо Байдена. Об этом сообщает CNN.

По словам Трампа, "все знали", что администрация Байдена "будет плохой", но никто не ожидал, что все будет "настолько плохо".

"У Джо Байдена был самый катастрофический первый месяц из всех президентов в современной истории США, это правда", — заявил Трамп.

По его мнению, нынешний президент Штатов выступает против рабочих мест, против границ, против энергетики и науки. Всего за один месяц из "Америка на первом месте" страна ушла к "Америка на последнем месте".

Также экс-президент намекнул о своем возможном баллотировании на следующих президентских выборах: "С вашей помощью мы возьмем обратно Капитолий. Мы победим в Сенате. И потом республиканский президент триумфально вернется в Белый дом".

Отмечается, что это было первое публичное выступление Дональда Трампа после того, как он покинул Белый дом.

Напомним, 13 февраля Сенат США не поддержал объявление импичмента Трампу. За решение проголосовало 57 сенаторов при необходимых 67. Бывший президент призвал сменить лидера республиканцев в Сенате. Позднее стало известно, что бывший президент США разорвал юридические отношения с его адвокатом Руди Джулиани.