Друг и союзник, но больше не адвокат: Трамп и Джулиани разорвали юридические отношения

Трамп показал свое разочарование в Джулиани еще в январе, после того, как стал первым президентом в истории США, которому Конгресс дважды объявил импичмент.

Давний личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани больше не защищает интересы экс-президента США. Об этом сообщил старший советник Трампа Джейсон Миллер, передает CNN.

"Сейчас (Джулиани) не представляет президента Дональда Трампа ни в каких юридических вопросах", – сказал Миллер.

По его словам, Джулиани по-прежнему остается другом и союзником экс-президента, но он уже не задействован в текущих судебных разбирательствах.

Трамп показал свое разочарование в Джулиани еще в январе, после того, как стал первым президентом в истории США, которому Конгресс дважды объявил импичмент. Тогда он сказал своим сотрудникам прекратить оплачивать Джулиани судебные издержки.

Напомним, конгрессмен от Демократической партии США Бенни Томпсон подал в суд на Дональда Трампа и Руди Джулиани из-за штурма Капитолия в США 6 января. Он считает, что президент США и Руди Джулиани якобы готовили своих сторонников к агрессивным действиям.

После событий в Капитолии, в парламенте США начали процедуру импичмента Дональду Трампу – за подстрекательство к насилию.

13 января Палата представителей США второй раз приняла резолюцию об импичменте Трампу. Он стал первым в истории главой Белого дома, в отношении которого эту процедуру начинали дважды.

Сенат США в субботу, 13 февраля, не поддержал импичмент 45-го президента США Дональда Трампа.