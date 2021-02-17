Друг і союзник, але більше не адвокат: Трамп і Джуліані розірвали юридичні відносини

Трамп показав своє розчарування в Джуліані ще в січні, після того, як став першим президентом в історії США, якому Конгрес двічі оголосив імпічмент.

Давній особистий адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані більше не захищає інтереси екс-президента США. Про це повідомив старший радник Трампа Джейсон Міллер, передає CNN.

"Наразі (Джуліані) не представляє президента Дональда Трампа ні в яких юридичних питаннях", — сказав Міллер.

За його словами, Джуліані, як і раніше, залишається другом і союзником екс-президента, але він уже не залучений в поточні судові розгляди.

Трамп показав своє розчарування в Джуліані ще в січні, після того, як став першим президентом в історії США, якому Конгрес двічі оголосив імпічмент. Тоді він сказав своїм співробітникам припинити оплачувати Джуліані судові витрати.

Нагадаємо: конгресмен від Демократичної партії США Бенні Томпсон подав до суду на Дональда Трампа і Руді Джуліані через штурм Капітолію в США 6 січня. Він вважає, що президент США і Руді Джуліані нібито готували своїх прихильників до агресивних дій.

Після подій в Капітолії, у парламенті США почали процедуру імпічменту Дональда Трампа — за підбурювання до насильства.

13 січня Палата представників США вдруге ухвалила резолюцію про імпічмент Трампа. Він став першим в історії головою Білого дому, щодо якого цю процедуру починали двічі.

Сенат США в суботу, 13 лютого, не підтримав імпічмент 45-го президента США Дональда Трампа.