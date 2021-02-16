Демократ обвинил Трампа и Джулиани в сговоре с ультраправыми и подал на них в суд

Иск конгрессмена стал первым гражданским иском, поданным в федеральный суд против Трампа.

Конгрессмен от Демократической партии США Бенни Томпсон подал в суд на Дональда Трампа и Руди Джулиани из-за штурма Капитолия в США 6 января. Об этом сообщает CNN.

Бенни Томпсон утверждает, что бывший президент США Дональд Трамп якобы вступил в сговор с организациями Proud Boys и Oath Keepers для подстрекательства к протестам 6 января.

Иск конгрессмена стал первым гражданским иском, поданным в федеральный суд против Трампа.

Бенни Томпсон считает, что публикации Дональда Трампа незадолго до произошедших событий в Капитолии подстрекали протестующих. В те дни Трамп писал посты, в которых заявлял, что он не признает свои выборы, и что если они не будут бороться, то могут потерять страну. Президент США и Руди Джулиани якобы готовили своих сторонников к агрессивным действиям.

Томпсон в качестве аргументов использует федеральный закон о борьбе с Ку-клукс-кланом. Закон позволяет возбуждать гражданские иски против людей, которые используют "силу, запугивания или угрозы" против людей выполняющих свои служебные обязанности.

Профессор права Техасского университета и аналитик Верховного суда Стивен Владек говорит, что этот закон сложно будет применить против Трампа, так как не доказан его факт сговора. И доказать сговор будет крайне сложно.

Сообщается, что к иску выявили желание присоединится и другие члены демократической партии Хэнк Джонсон и Бони Уотсон.

Proud Boys — ультраправая организация в США, которая основана на идеях привилегиях "белого населения" и шовинизма. Она основана в 2016 году.

Oath Keepers — ультраправая, антиправительственная организация, которая основана в 2009 году. Члены организации имеют оружие, в их состав якобы входит 35 тысяч человек.

Напомним, Сенат США не поддержал импичмент против Дональда Трампа. После событий в Капитолии, в парламенте США начали процедуру импичмента Дональду Трампу – за подстрекательство к насилию.

13 января Палата представителей США второй раз приняла резолюцию об импичменте Трампу. Он стал первым в истории главой Белого дома, в отношении которого эту процедуру начинали дважды.