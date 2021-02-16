Демократ звинуватив Трампа і Джуліані в змові з ультраправими і подав на них до суду

Позов конгресмена став першим цивільним позовом, поданим до федерального суду проти Трампа.

Конгресмен від Демократичної партії США Бенні Томпсон подав до суду на Дональда Трампа і Руді Джуліані через штурм Капітолію в США 6 січня. Про це повідомляє CNN.

Бенні Томпсон стверджує, що колишній президент США Дональд Трамп нібито вступив у змову з організаціями Proud Boys і Oath Keepers для підбурювання до протестів 6 січня.

Позов конгресмена став першим цивільним позовом, поданим до федерального суду проти Трампа.

Бенні Томпсон вважає, що публікації Дональда Трампа незадовго до подій, що відбулися в Капітолії підбурювали протестувальників. У ті дні Трамп писав пости, у яких заявляв, що він не визнає свої вибори, і що якщо вони не будуть боротися, то можуть втратити країну. Президент США і Руді Джуліані нібито готували своїх прихильників до агресивних дій.

Томпсон у ролі аргументів використовує федеральний закон про боротьбу з Ку-клукс-кланом. Закон дозволяє порушувати цивільні позови проти людей, які використовують "силу, залякування або загрози" проти людей, котрі виконують свої службові обов'язки.

Професор права Техаського університету та аналітик Верховного суду Стівен Владко говорить, що цей закон складно буде застосувати проти Трампа, оскільки не доведений його факт змови. І довести змову буде вкрай складно.

Повідомляється, що до позову виявили бажання приєднається й інші члени демократичної партії Хенк Джонсон і Боні Вотсон.

Proud Boys - ультраправа організація в США, яка заснована на ідеях привілеї "білого населення" та шовінізму. Вона заснована у 2016 році.

Oath Keepers - ультраправа, антиурядова організація, яка заснована у 2009 році. Члени організації мають зброю, у їхній склад нібито входить 35 тисяч чоловік.

Нагадаємо: Сенат США не підтримав імпічмент проти Дональда Трампа. Після подій в Капітолії в парламенті США почали процедуру імпічменту Дональда Трампа — за підбурювання до насильства.

13 січня Палата представників США вдруге ухвалила резолюцію про імпічмент Трампу. Він став першим в історії головою Білого дому, щодо якої цю процедуру починали двічі.