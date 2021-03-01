"Катастрофічний перший місяць", — Трамп розкритикував роботу президента Байдена

За словами Трампа, з "Америка на першому місці" за місяць нова влада перейшла до "Америка на останньому місці".

Колишній президент США Дональд Трамп під час виступу в Орландо, що у Флориді, розкритикував дії нинішнього глави Сполучених штатів Джо Байдена. Про це повідомляє CNN.

За словами Трампа, "всі знали", що адміністрація Байдена "буде поганою", але ніхто не очікував, що все буде "настільки погано".

"У Джо Байдена був найтрагічніший перший місяць з усіх президентів у сучасній історії США, це правда", — заявив Трамп.

На його думку, нинішній президент Штатів виступає проти робочих місць, проти кордонів, проти енергетики та науки. Усього за один місяць з "Америка на першому місці" країна прийшла до "Америка на останньому місці".

Також екс-президент натякнув про своє можливе балотування на наступних президентських виборах: "З вашою допомогою ми візьмемо назад Капітолій. Ми переможемо в Сенаті. І потім республіканський президент тріумфально повернеться в Білий дім".

Зазначається, що це був перший публічний виступ Дональда Трампа після того, як він покинув Білий дім.

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США не підтримав оголошення імпічменту Трампу. За рішення проголосувало 57 сенаторів при необхідних 67. Колишній президент закликав змінити лідера республіканців у Сенаті. Пізніше стало відомо, що колишній президент США розірвав юридичні відносини з його адвокатом Руді Джуліані.