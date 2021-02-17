"Мрачная политическая кляча": Трамп призвал сменить лидера республиканцев в Сенате

Экс-президент США гневно обрушился на своего однопартийца, несмотря на то, что он голосовал за оправдание Трампа в деле об импичменте.

Бывший президент США Дональд Трамп обрушился с критикой в адрес лидера республиканского меньшинства в Сенате Митча Макконнелла, обозвав его "мрачной, хмурой и неулыбчивой политической клячей" и призвал однопартийцев к его замене на посту.

Об этом пишет CNN.

"Митч – мрачная, насупленная и неулыбчивая политическая кляча, и если сенаторы-республиканцы собираются остаться с ним, они не победят снова. Он никогда не сделает того, что надо сделать, и что правильно для нашей страны", – сказал Трамп в заявлении, распространенным его комитетом "Спасите Америку".

Он добавил, что упущения Макконнелла способствовали потере Республиканской партией большинства в Сенате, и сослался на его безосновательные заявления о фальсификации выборов.

Кроме того, 45-й президент дал понять, что будет активно присутствовать на будущих партийных праймериз и выступать против тех республиканских кандидатов, которые его не поддерживают.

"Там, где это необходимо и целесообразно, я буду поддерживать основных соперников, которые выступают за воссоздание великой Америки и нашу политику – "Америка – прежде всего". Мы хотим ярких, сильных и умных лидеров", – сказал Трамп.

Сам Макконнелл голосовал за оправдание Трампа в деле об импичменте, которое рассматривалось в Сенате на прошлой неделе. Однако после этого он признал, что экс-президент должен нести моральную и политическую ответственность за массовые беспорядки 6 января.

Конфликт между Трампом и Макконнелом развернулся на фоне споров в Республиканской партии о том, продолжать ли ей политику Трампа.

"Это важный момент для нашей страны, и мы не можем упустить его, используя "лидеров третьего сорта", чтобы диктовать свое будущее!" – сказал Трамп.

Напомним, 13 января Палата представителей США второй раз приняла резолюцию об импичменте Трампу. Он стал первым в истории главой Белого дома, в отношении которого эту процедуру начинали дважды.

Сенат США в субботу, 13 февраля, не поддержал импичмент 45-го президента США Дональда Трампа.