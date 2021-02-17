"Похмура політична шкапа": Трамп закликав змінити лідера республіканців у Сенаті

Екс-президент США гнівно обрушився на свого однопартійця, незважаючи на те, що він голосував за виправдання Трампа в справі про імпічмент.

Колишній президент США Дональд Трамп обрушився з критикою на адресу лідера республіканської меншості в Сенаті Мітча Макконнелла, обізвавши його "похмурою, сумною і невсміхненою політичною шкапою" і закликав однопартійців до його заміни на посаді.

Про це пише CNN.

"Мітч — похмура, насуплена і невсміхнена політична шкапа, і якщо сенатори-республіканці збираються залишитися з ним, вони не переможуть знову. Він ніколи не зробить того, що треба зробити, і що правильно для нашої країни", — сказав Трамп у заяві, поширеній його комітетом "Врятуйте Америку".

Він додав, що упущення Макконнелла сприяли втраті Республіканською партією більшості в Сенаті, і послався на його безпідставні заяви про фальсифікацію виборів.

Крім того, 45-й президент дав зрозуміти, що братиме активну участь на майбутніх партійних праймеріз і виступатиме проти тих республіканських кандидатів, які його не підтримують.

"Там, де це необхідно та доцільно, я підтримуватиму основних суперників, які виступають за відтворення великої Америки і нашу політику — "Америка — перш за все". Ми хочемо яскравих, сильних і розумних лідерів", — сказав Трамп.

Власне Макконнелл голосував за виправдання Трампа в справі про імпічмент, яка розглядалася в Сенаті минулого тижня. Однак після цього він визнав, що екс-президент повинен нести моральну та політичну відповідальність за масові заворушення 6 січня.

Конфлікт між Трампом і Макконнелом розвернувся на тлі суперечок у Республіканській партії про те, чи продовжувати їй політику Трампа.

"Це важливий момент для нашої країни, і ми не можемо упустити його, використовуючи "лідерів третього сорту", щоб диктувати своє майбутнє!" — сказав Трамп.

Нагадаємо, 13 січня Палата представників США вдруге ухвалила резолюцію про імпічмент Трампу. Він став першим в історії главою Білого дому, щодо якої цю процедуру починали двічі.

Сенат США в суботу, 13 лютого, не підтримав імпічмент 45-го президента США Дональда Трампа.