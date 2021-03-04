Участников велогонок попросили не обниматься на финише из-за COVID-19

В Союзе велосипедистов считают, что когда гонщики поздравляют друг друга и обнимаются, то подают плохой пример для болельщиков и зрителей.

Международный союз велосипедистов (UCI) попросил участников гонок соблюдать социальную дистанцию, в частности не обниматься, чтобы быть наглядным примером для болельщиков и зрителей в мировой борьбе с пандемией коронавируса.

Об этом 4 марта заявил директор UCI по медицине Ксавье Бижара, сообщает портал Cyclingnews.

"На мой взгляд, риск заражения через объятия не очень высок. Однако мы должны показать всему миру и болельщикам пример в борьбе с коронавирусом и напоминать людям, что запрещено касаться других", – сказал Бижара.

По его мнению, когда гонщики поздравляют друг друга и обнимаются, то подается плохой сигнал для болельщиков и зрителей.

Ранее гонщикам запрещали обниматься на подиуме.

"Гонщикам уже было запрещено обниматься или касаться друг друга на подиуме. Здравый смысл подсказывает, что гонщикам также лучше демонстрировать такое же поведение после финиша, даже если они только что выиграли гонку", – добавил Бижара.

На северных классических гонках Omloop Het Nieuwsblad и Кюрне-Брюссель-Кюрне Давиде Баллерини и Мадс Педерсен обняли своих партнеров по команде после выигранного финиша, что стало поводом для появления вышеуказанных рекомендаций.

Отметим, ранее в Харькове из-за коронавируса умерла велоактивистка Виктория Смагина.