Учасників велогонок попросили не обніматися на фініші через COVID-19

У Союзі велосипедистів вважають, що коли гонщики вітають один одного та обіймаються, то подають поганий приклад для уболівальників і глядачів.

Міжнародний союз велосипедистів (UCI) попросив учасників гонок дотримуватися соціальної дистанції, зокрема не обніматися, щоб бути наочним прикладом для уболівальників і глядачів у світовій боротьбі з пандемією коронавірусу.

Про це 4 березня заявив директор UCI з медицини Ксав'є Біжара, повідомляє портал Cyclingnews.

"На мій погляд, ризик зараження через обійми не дуже високий. Однак ми повинні показати всьому світу та вболівальникам приклад у боротьбі з коронавірусом і нагадувати людям, що заборонено торкатися інших", — сказав Біжара.

На його думку, коли гонщики вітають один одного і обіймаються, то подається поганий сигнал для вболівальників і глядачів.

Раніше гонщикам забороняли обніматися на подіумі.

"Гонщикам вже було заборонено обніматися або торкатися один одного на подіумі. Здоровий глузд підказує, що гонщикам також краще демонструвати таку ж поведінку після фінішу, навіть якщо вони щойно виграли гонку", — додав Біжара.

На північних класичних гонках Omloop Het Nieuwsblad і Кюрне-Брюссель-Кюрне Давіда Баллеріні і Мадс Педерсен обняли своїх партнерів по команді після виграного фінішу, що стало приводом для появи вищезгаданих рекомендацій.

Зазначимо, раніше в Харкові через коронавірус померла велоактивістка Вікторія Смагіна.