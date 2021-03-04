Счета Russia Today закрывают в Германии. МИД РФ пообещал "жесткие меры"

Около 20 немецких и международных финансовых учреждений отказались сотрудничать с российским телеканалом.

В Германии около 20 немецких и международных финансовых учреждений отказались сотрудничать с российским телеканалом Russia Today. Об этом сообщает Интерфакс.

Отмечается, что 26 февраля телеканал получил уведомление о закрытии счетов в Сommerzbank с 31 мая 2021 года.

"У нас есть основания полагать, что против RT в Германии ведется кампания, которая, по сути, сводится к финансовому эмбарго", – заявила Динара Токтосунова, руководитель RT в Германии.

В Russia Today сообщили, что несколько финансовых учреждений, включая Helaba, Deutsche Bank, DZ Bank, BNP Paribas, ING, HSBC, UBS и HypoVereinsbank проигнорировали запросы или отказались открывать счета.

В свою очередь в России призвали Берлин обеспечить "нормальные условия для функционирования российских СМИ в Германии, в противном случае последуют ответные меры", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Считаем недопустимым подобное откровенно враждебное отношение наших зарубежных партнеров к средствам массовой информации, в частности российским. Они осуществляют свою законную профессиональную деятельность за рубежом", – сказала она на брифинге в Москве.

Захарова добавила, что российский МИД расценивает "шаги по закрытию счетов российских информационных агентств в качестве элемента политического давления на журналистов и как очевидное нарушение обязательств ФРГ по обеспечению свободы слова и СМИ".

"Со всей серьезностью призываем Берлин обеспечить нормальное функционирование указанных медиакомпаний, отменить любые рестриктивные меры, которые затрудняют работу СМИ, в противном случае будем вынуждены принять жесткие ответные меры в отношении работающих в России немецких СМИ", – отметила Захарова.

Тем временем министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко написал в своем Telegram-канале: "рад, что пророссийская пропаганда все чаще блокируется в европейских странах".

"Кремль уже даже не скрывает, что будет давать жесткий отпор, и выдает предупредительные сигналы с призывом к Германии одуматься. И открыто шантажирует заявлением, что функционирование немецких СМИ в России будет под вопросом", – написал он.

По мнению Ткаченко, европейские страны имеют все основания "пересмотреть содержательное присутствие РФ в своем медиапространстве".

"Хватит тоталитарной пропаганде паразитировать в демократических странах… Надо развивать критическое мышление и медиаграмотность. Чем больше стран это признают, тем меньше информационного мусора будет в мире", – добавил он.

Отметим, ранее в Латвии запретили трансляции телеканала Russia Today. В Национальном совете по электронным СМИ Латвии заявили, что телеканалы группы RT находятся под фактическим управлением российского пропагандиста Дмитрия Киселева, в отношении которого применены санкции Совета ЕС.