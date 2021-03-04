Рахунки Russia Today закривають в Німеччині. МЗС РФ пообіцяв "жорсткі заходи"

Близько 20 німецьких і міжнародних фінансових установ відмовилися співпрацювати з російським телеканалом.

У Німеччині близько 20 німецьких і міжнародних фінансових установ відмовилися співпрацювати з російським телеканалом Russia Today. Про це повідомляє Інтерфакс.

Зазначається, що 26 лютого телеканал отримав повідомлення про закриття рахунків в Сommerzbank з 31 травня 2021 року.

"У нас є підстави вважати, що проти RT в Німеччині ведеться кампанія, яка, по суті, зводиться до фінансового ембарго", — заявила Динара Токтосунова, керівник RT в Німеччині.

У Russia Today повідомили, що кілька фінансових установ, зокрема Helaba, Deutsche Bank, DZ Bank, BNP Paribas, ING, HSBC, UBS і HypoVereinsbank проігнорували запити або відмовилися відкривати рахунки.

Зі свого боку в Росії закликали Берлін забезпечити "нормальні умови для функціонування російських ЗМІ у Німеччині, в іншому випадку підуть відповідні заходи", заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

"Вважаємо неприпустимим подібне відверто вороже ставлення наших зарубіжних партнерів до засобів масової інформації, зокрема російських. Вони здійснюють свою законну професійну діяльність закордоном", — сказала вона на брифінгу в Москві.

Захарова додала, що російський МЗС розцінює "кроки щодо закриття рахунків російських інформаційних агентств як елемент політичного тиску на журналістів і як очевидне порушення зобов'язань ФРН щодо забезпечення свободи слова та ЗМІ".

"З усією серйозністю закликаємо Берлін забезпечити нормальне функціонування зазначених медіакомпаній, скасувати будь-які рестриктивні заходи, які ускладнюють роботу ЗМІ, в іншому випадку будемо змушені вжити жорстких заходів щодо працюючих в Росії німецьких ЗМІ", — зазначила Захарова.

Тим часом міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко написав у своєму Telegram-каналі: "радий, що проросійська пропаганда все частіше блокується в європейських країнах".

"Кремль вже навіть не приховує, що даватиме жорстку відсіч, і видає попереджувальні сигнали із закликом до Німеччини одуматися. І відкрито шантажує заявою, що функціонування німецьких ЗМІ в Росії буде під питанням", — написав він.

На думку Ткаченка, європейські країни мають всі підстави "переглянути змістовну присутність РФ у своєму медіа-просторі".

"Досить тоталітарній пропаганді паразитувати в демократичних країнах... Треба розвивати критичне мислення і медіаграмотність. Чим більше країн це визнають, тим менше інформаційного сміття буде в світі", — додав він.

Відзначимо, раніше в Латвії заборонили трансляції телеканалу Russia Today. У Національній раді з електронних ЗМІ Латвії заявили, що телеканали групи RT знаходяться під фактичним керівництвом російського пропагандиста Дмитра Кисельова, щодо якого вжито санкції Ради ЄС.