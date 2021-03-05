В мире заканчивается важный, но недооцененный товар. Это обычный песок

Песок людьми расходуется в три раза быстрее, чем природа воспроизводит его.

Ненасытный мировой аппетит к песку, одному из самых важных, но наименее ценимых товаров в мире, вряд ли утихнет в ближайшее время. Однако этот ресурс заканчивается, пишет CNBC.

Песок – это самое потребляемое сырье в мире после воды. Он используется при строительстве дорог, мостов, высокоскоростных поездов и даже в проектах по восстановлению земель. Песок нужен, чтобы произвести стекла для экранов компьютеров и смартфонов. Даже для производства кремниевых чипов используется песок.

"Пришло время изменить наше восприятие песка", – сказал Паскаль Педуцци, директор Глобальной информационной базы данных о ресурсах ООН (ЮНЕП).

"Мы думаем, что песок везде. Мы никогда не думали, что он закончится, но кое-где это уже начинается. Если мы не будем предвидеть, у нас возникнут огромные проблемы не только с поставками песка, но также и с планированием земли", – добавил он.

В настоящее время невозможно точно отслеживать глобальное использование песка. Однако это можно делать косвенно, опираясь на очень хорошую корреляцию между использованием песка и цемента.

По оценкам ООН, в мире ежегодно производится 4,1 млрд тонн цемента. Для производства бетона на одну часть цемента нужно использовать две части песка, это 8 млрд тонн в год только для этой цели.

Глобальные темпы использования песка, которые утроились за последние два десятилетия, намного превышают естественные темпы восполнения песка за счет разрушения горных пород ветром и водой.

Песок покрывает пустыни и побережья по всему миру. Но песчинки пустыни, образованные ветром, а не водой, слишком гладкие, чтобы быть пригодными для строительных целей. Строительный песок обычно добывают на морском дне, на побережье, в карьерах и реках.

ЮНЕП уже предупреждала о процветающих "песчаных мафиях", которые существуют в таких странах, как Камбоджа, Вьетнам, Кения и Сьерра-Леоне. По словам ЮНЕП, активистам, стремящимся пролить свет на их деятельность, угрожают и даже убивают. При нелегальной добыче песка только в Индии погибают несколько сотен человек в год.

Песок "считается дешевым, доступным и бесконечным, отчасти потому, что экологические и социальные издержки при его добыче сейчас достаточно низкие", – считает Луиза Галлахер, руководитель экологического направления ЮНЕП.

"Похоже, мы считаем, что наивысшая ценность использования этого материала – это извлечение его из естественной среды, а не сохранение его в системе для других видов выгод, например, устойчивости к изменению климата в прибрежных районах, – заявила Галлахер. – Нам нужно навести порядок в хаосе этой фрагментированной картины".

"Песчинка может быть крупицей перемен, – считает Киран Перейра, основатель организации SandStories.org. – Важно сосредоточить внимание на происходящих хороших вещах. Цюрих, например, строит здания из переработанного бетона на 98%. Амстердам взял на себя обязательство к 2050 году стать на 100% цикличным в отношении используемых ресурсов. Это путь, по которому нужно идти".

Впервые тревожный сигнал о глобальной нехватке песка прозвучал в 2019 году, когда этот вопрос был включен в политическую повестку дня ООН. Но реально пока мало что сделано. "Во многих стратегиях развития никто даже не говорит о проблеме песка, о том, откуда он возьмется, о социальных или экологических последствиях", – говорит Педуцци.

Напомним, исследователи предупреждают о катастрофическом сокращении численности пресноводной рыбы, из которой почти треть находится под угрозой исчезновения. По данным природоохранных организаций, за последние годы вымерли 80 видов, из них 16 только за последний год. В это же время, миллионы людей полагаются на пресноводную рыбу как на источник еды и дохода.

Ученые собираются создать цифровую копию Земли, чтобы смоделировать климатические системы планеты в будущем. Проект будет предназначен для лучшей подготовки к экстремальным явлениям, связанным с изменением климата. Разработкой займутся европейские ученые и IT-специалисты из Швейцарской высшей технической школы Цюриха.