У світі закінчується важливий, але недооцінений товар. Це звичайний пісок

Пісок людьми витрачається в три рази швидше, ніж природа відтворює його.

Ненаситний світовий апетит до піску, одного з найважливіших, але найменш шанованих товарів у світі, навряд чи вщухне найближчим часом. Однак цей ресурс закінчується, пише CNBC.

Пісок — це найбільш вживана сировина у світі після води. Він використовується при будівництві доріг, мостів, високошвидкісних поїздів і навіть у проектах з відновлення земель. Пісок потрібен, щоб зробити скло для екранів комп'ютерів і смартфонів. Навіть для виробництва кремнієвих чипів використовується пісок.

"Настав час змінити наше сприйняття піску", — сказав Паскаль Педуцці, директор Глобальної інформаційної бази даних про земельні ресурси ООН (ЮНЕП).

"Ми думаємо, що пісок всюди. Ми ніколи не думали, що він закінчиться, але подекуди це вже починається. Якщо ми не будемо передбачати, у нас виникнуть величезні проблеми не тільки з постачаннями піску, але також і з плануванням землі", — додав він.

Наразі неможливо точно відстежувати глобальне використання піску. Однак це можна робити побічно, спираючись на дуже хорошу кореляцію між використанням піску та цементу.

За оцінками ООН, у світі щорічно виробляється 4,1 млрд тонн цементу. Для виробництва бетону на одну частину цементу потрібно використовувати дві частини піску, це 8 млрд тонн на рік тільки для цієї мети.

Глобальні темпи використання піску, які потроїлися за останні два десятиліття, набагато перевищують природні темпи заповнення піску за рахунок руйнування гірських порід вітром і водою.

Пісок покриває пустелі і узбережжя по всьому світу. Але піщинки пустелі, утворені вітром, а не водою, занадто гладкі, щоб бути придатними для будівельних цілей. Будівельний пісок зазвичай видобувають на морському дні, на узбережжі, у кар'єрах і річках.

ЮНЕП уже попереджала про "піщані мафії", які існують у таких країнах як Камбоджа, В'єтнам, Кенія і Сьєрра-Леоне. За словами ЮНЕП, активістам, які прагнуть пролити світло на їхню діяльність, погрожують і навіть вбивають. При нелегальному видобутку піску тільки в Індії гинуть кілька сотень осіб на рік.

Пісок "вважається дешевим, доступним і нескінченним, тому що екологічні та соціальні витрати при його видобутку зараз досить низькі", — вважає Луїза Галлахер, керівник екологічного спрямування ЮНЕП.

"Схоже, ми вважаємо, що найвища цінність використання цього матеріалу — це видобуток його з природного середовища, а не збереження його в системі для інших видів вигод, наприклад, стійкості до зміни клімату в прибережних районах, — заявила Галлахер. — Нам потрібно навести порядок у хаосі цієї фрагментованої картини".

"Піщинка може бути крупицею змін, — вважає Кіран Перейра, засновник організації SandStories.org. — Важливо зосередити увагу на тому, що відбувається хорошого. Цюріх, наприклад, будує будинки з переробленого бетону на 98%. Амстердам взяв на себе зобов'язання до 2050 року стати на 100% циклічним щодо використовуваних ресурсів. Це шлях, яким треба йти".

Уперше тривожний сигнал про глобальну нестачу піску пролунав у 2019 році, коли це питання було включене в політичний порядок денний ООН. Але реально поки мало що зроблено. "У багатьох стратегіях розвитку ніхто навіть не говорить про проблеми піску, про те, звідки він візьметься, про соціальні чи екологічні наслідки", — говорить Педуцці.

Нагадаємо: дослідники попереджають про катастрофічне скорочення чисельності прісноводної риби, з якої майже третина перебуває під загрозою зникнення. За даними природоохоронних організацій, за останні роки вимерли 80 видів, з них 16 тільки за останній рік. У цей же час мільйони людей покладаються на прісноводну рибу як на джерело їжі і доходу.

Учені збираються створити цифрову копію Землі, щоб змоделювати кліматичні системи планети в майбутньому. Проект буде призначений для кращої підготовки до екстремальних явищ, пов'язаних зі зміною клімату. Розробкою займуться європейські вчені та IT-фахівці з Швейцарської вищої технічної школи Цюріха.