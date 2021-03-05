Два самца кенгуру устроили захватывающий боксерский поединок на трассе в Австралии (фото, видео)

Не обращая внимания на окружающих, сумчатые продолжали битву до тех пор, пока один из них не сдался и убежал.

Местная жительница австралийского штата Тасмания запечатлела на видео жестокую битву двух кенгуру, достойную Pay-per-View шоу (платный просмотр события).

Видео поединка опубликовало издание Daily Mail.

Джудит Брэнсон ехала по трассе на своем автомобиле, когда на обочине дороги увидела двух отчаянно сражавшихся животных.

Она остановила машину поблизости от сцены баталии, чтобы заснять сумчатых, а они, не обращая на нее внимания, продолжали битву, пока один из них не сдался и подался в бегство.

Драки между кенгуру – нередкое явление в Австралии. Как правило, дерутся самцы, чтобы установить свое доминирование.

Битва всегда напоминает боксерский поединок – животные удерживают равновесие благодаря мощным хвостам, и злобно бьют друг друга.

Напомним, исследование Сиднейского университета и Университета Рохэмптона в Лондоне предполагает, что кенгуру способны намеренно общаться с людьми, что свидетельствует о их высоком уровне когнитивных способностей.