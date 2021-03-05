В Камбодже решили сажать в тюрьму на 20 лет за умышленное заражение COVID-19

Правозащитники считают, что новый закон может быть использован для борьбы с оппозицией.

Власти Камбоджи приняли закон, направленный на сдерживание эпидемии COVID-19, согласно которому граждане страны могут быть приговорены к 20 годам тюремного заключения за умышленное заражение коронавирусом.

Об этом сообщает The Guardian.

В частности, закон предусматривает тюремное заключение на 3 года за нарушение карантинных ограничений и до 20 лет за участие в любой группе, намеренно распространяющей COVID-19. Аналогичное наказание предусмотрено и за распространение "других смертельных инфекционных заболеваний", отмечает национальное агентство печати Камбоджи AKP.

Те, кто отказывается лечиться или сбегают из лечебных учреждений, подлежат наказанию в виде тюремного заключения на срок от 1 года до 5 лет и штрафа в размере от 1 250 до 5 000 долларов США, уточняет Кhmer440.

Законопроект получил единогласное одобрение в парламенте.

Глава Минздрава Камбоджи Мам Бунхенг назвал закон "прочной правовой основой правительства по защите жизни и здоровья населения".

Между тем международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) считает, что новый закон имеет признаки репрессивного и может быть использован для борьбы с оппозицией и любыми формами инакомыслия. В организации призвал власти Камбоджи отменить закон.

Отметим, ранее в Китае анальные мазки на коронавирус сделали обязательными практически для всех прибывающих из-за рубежа. Специальные пункты тестирования установили в аэропортах Пекина и Шанхая. Анальные мазки для выявления COVID-19 в Китае начали брать в конце января у школьников и учителей, а также некоторых прибывающих в эту страну.