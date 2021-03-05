У Камбоджі вирішили саджати в тюрму на 20 років за умисне зараження COVID-19

Правозахисники вважають, що новий закон може бути використаний для боротьби з опозицією.

Влада Камбоджі ухвалила закон, спрямований на стримування епідемії COVID-19, згідно з яким громадяни країни можуть бути засуджені до 20 років тюремного ув'язнення за умисне зараження коронавірусом.

Про це повідомляє The Guardian.

Зокрема, закон передбачає тюремне ув'язнення на 3 роки за порушення карантинних обмежень та до 20 років за участь у будь-якій групі, що навмисно поширює COVID-19. Аналогічне покарання передбачене і за поширення "інших смертельних інфекційних захворювань", зазначає національне агентство друку Камбоджі AKP.

Ті, хто відмовляється лікуватися або втікають з лікувальних установ, підлягають покаранню у вигляді тюремного ув'язнення на термін від 1 року до 5 років і штрафу в розмірі від 1 250 до 5 000 доларів США, уточнює Кhmer440.

Законопроект отримав одностайне схвалення в парламенті.

Голова МОЗ Камбоджі Мам Бунхенг назвав закон "міцною правовою основою уряду щодо захисту життя і здоров'я населення".

Тим часом міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) вважає, що новий закон має ознаки репресивного і може бути використаний для боротьби з опозицією і будь-якими формами інакомислення. В організації закликали владу Камбоджі скасувати закон.

Зазначимо, що раніше в Китаї анальні мазки на коронавірус зробили обов'язковими практично для всіх, хто прибуває з-за кордону. Спеціальні пункти тестування встановили в аеропортах Пекіна і Шанхая. Анальні мазки для виявлення COVID-19 у Китаї почали брати в кінці січня в школярів і вчителів, а також деяких туристів, котрі прибувають у цю країну.