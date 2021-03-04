Для въезжающих в Китай сделали обязательными анальные мазки на коронавирус

В двух аэропортах страны установили специальные пункты тестирования

В Китае анальные мазки на коронавирус сделали обязательными практически для всех прибывающих из-за рубежа.

Как информирует The Times, этот анализ в Китае считается более надежным, чем традиционные мазки из носа и ротоглотки.

Сообщается, что специальные пункты тестирования установили в аэропортах Пекина и Шанхая. Анальные мазки для выявления COVID-19 в Китае начали брать в конце января у школьников и учителей, а также некоторых прибывающих в эту страну.

Ранее сообщалось, что граждане Украины с 1 марта могут посещать Грузию при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус. Тест, который должен быть сделан в течение последних 72 часов.

На третий день пребывания в Грузии приезжим придется пройти повторное тестирование за свой счет. Уточняется, что речь идет о пересечении границы Грузии воздушным путем. Сухопутные границы для иностранцев по-прежнему остаются закрытыми.

Также мы писали, что южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний объявил, что домашние питомцы, контактировавшие с носителями COVID-19, или животные проявляющие симптомы заболевания, должны быть проверены на наличие его возбудителя и помещены в карантин.

Фокус сообщал о том, что в Словакии на коронавирус протестировали половину страны.