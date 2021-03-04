Для тих, хто в'їжджає в Китай, зробили обов'язковими анальні мазки на коронавірус

У двох аеропортах країни встановили спеціальні пункти тестування

У Китаї анальні мазки на коронавірус зробили обов'язковими практично для всіх, хто прибуває з-за кордону.

Як інформує The Times, цей аналіз у Китаї вважається більш надійним, ніж традиційні мазки з носа і ротогортані.

Повідомляється, що спеціальні пункти тестування встановили в аеропортах Пекіна і Шанхая. Анальні мазки для виявлення COVID-19 у Китаї почали брати в кінці січня в школярів і вчителів, а також деяких туристів, котрі прибувають у цю країну.

Раніше повідомлялося, що громадяни України з 1 березня можуть відвідувати Грузію за наявності негативного результату ПЦР-тесту на коронавірус. Тест, який повинен бути зроблений протягом останніх 72 годин.

На третій день перебування в Грузії приїжджим доведеться пройти повторне тестування за свій рахунок. Уточнюється, що мова йде про перетин кордону Грузії повітряним шляхом. Сухопутні кордони для іноземців, як і раніше, залишаються закритими.

Також ми писали, що південнокорейський центр з контролю і профілактики захворювань оголосив, що домашні вихованці, які контактували з носіями COVID-19, чи тварини, що виявляють симптоми захворювання, повинні бути перевірені на наявність його збудника і поміщені на карантин.

Фокус повідомляв про те, що в Словаччині на коронавірус протестували половину країни.