Украинцы с 1 марта смогут посещать Грузию при наличии отрицательных тестов

На третий день пребывания в Грузии приезжим придется пройти повторное тестирование за свой счет.

Граждане Украины с 1 марта смогут посещать Грузию при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус. Тест который должен быть сделан в течение последних 72 часов.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

На третий день пребывания в Грузии приезжим придется пройти повторное тестирование за свой счет.

Уточняется, что речь идет о пересечении границы Грузии воздушным путем. Сухопутные границы для иностранцев по-прежнему остаются закрытыми.

Аналогичные условия посещения Грузии касаются граждан Армении, Азербайджана, Казахстана, России и Беларуси.

Отметим, с 1 февраля в Грузии были сняты ограничения на международное регулярное авиасообщение.

Ранее стало известно, что с 1 марта пассажиры из 56 стран смогут посещать Кипр, в том числе и из Украины.