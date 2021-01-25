Кипр 1 марта откроет границы для украинцев

Условия допуска украинцев на Кипр будут зависеть от того, к какой карантинной зоне будет отнесена на тот момент Украина.

С 1 марта пассажиры из 56 стран смогут посещать Кипр. Об этом сообщил заместитель министра туризма страны Саввас Пердиос.

В число 56-ти входят страны ЕС, Великобритания, Украина, Беларусь, Россия и некоторые другие. Эти страны разделят на три категории в зависимости от ситуации с коронавирусом в них. Представителям стран "красной" категории будут сдавать ПЦР-тест дважды: до вылета из своей страны и по прибытии. "Оранжевой" – только по прибытии. Для "зеленой" категории тест не понадобится. Допускать в страну будут только тех, у кого ПЦР-тест про прилете окажется отрицательным. Все тесты проводятся за счет туриста.

Замминистра добавил, что в новом году Кипр будет стимулировать туристов не только на пляжный отдых в стране, но и на посещение природных объектов, гор, винных троп.

Воздушное сообщение Кипра в настоящее время осуществляется лишь с несколькими странами: Грецией, Великобританией, Россией, Ливаном, Египтом и странами Персидского залива.

Количество рейсов в 2020 году сократилось на 53%, а число туристов упало на 80% в годовом измерении. В 2019 году Кипр посетили почти четыре миллиона человек.

Сейчас на Кипре установлен жесткий карантин: работают только основные предприятия и действует комендантский час в ночное время. Вакцинация осуществляется медленными темпами, но власти заявляют, что большинство людей будут вакцинированы к началу лета.

Напомним, власти Египта усилили требования к ПЦР-тесту для туристов из Украины. На сертификате должен быть QR-код и подпись врача. Кроме того, сертификат должен иметь точную дату и время сдачи теста, он должен быть выдан официальной лабораторией, зарегистрированной в государстве происхождения документа, и иметь печать лаборатории.

Глава Госагентства по развитию туризма в Украине Марьяна Олеськив рассказала, что экономика недополучила в 2020 году около 1 млрд долларов из-за уменьшения спроса на туризм. За 2019 календарный год от этой статьи в казну поступило 1,4 миллиарда долларов, тогда как за 2020 год, по оценке НБУ, эта сумма стала меньше на 70-85%.