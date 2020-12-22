За 2020 году Украина недополучила в бюджет 1 млрд грн из-за уменьшения потока туристов

В 2019 году бюджет получил 1,4 млрд грн от туристов, а в этом году сумма уменьшилась на 70-85%.

Глава Госагентства по развитию туризма в Украине Марьяна Олеськив рассказала, что госбюджет недополучил в этом году около 1 миллиарда гривен из-за уменьшения спроса на туризм. По ее словам, за прошлый календарный год от этой статьи в казну поступило 1,4 миллиарда гривен, тогда как за 2020 год, по наблюдениям НБУ, эта сумма стала меньше на 70-85%. Об этом рассказывает "Суспільне".

"Украинцы составляют около 90% туристов Украины, и потери отрасль все же понесет, потому что мы не сможем внутренним туризмом покрыть все те поступления, которые были от иностранных туристов, потому что это другой туристический поток, это больше туристы в большие города: Киев, Одесса, Львов, различные мероприятия, и деловой туризм и медицинский туризм. Это немножко другого рода услуги, которые украинцы не потребляют в таком же объеме", — рассказала Олеськив.

Глава Госагентства по туризму рассказала, что в 2021 году они планируют заниматься проектом "Туристические магниты", в рамках которого они совместно с регионами будут заниматься улучшением инфраструктуры на туристических локациях. Также планируется обучать представителей регионов создавать туристические продукты.

По словам Олеськив, на этот проект в госбюджете предусмотрено 100 миллионов гривен, из которых треть заложили для обучения регионов. Оставшуюся сумму денег планируют потратить на рекламу, маркетинг, проведение исследований, создание статистики и реестров.

Отметим, в рамках другого проекта, "Путешествуй по Украине", Госагентство по развитию туризма в Украине представило ролик с названием "Путешествуй по Украине. Чернобыль", который, по задумке, должен мотивировать просмотревших его отправиться в путешествие в Зону отчуждения. Как саундтрек в видео была использована песня ONUKA "Місто".

Напомним, Всемирная туристическая организация ООН заявила, что в 2020 году пандемия коронавируса вернула уровень мирового туризма к состоянию 1990 года. Сообщается, что туристическая отрасль потеряла 935 млрд долларов за первые 10 месяцев 2020 года из-за карантинных ограничений.

Отрасль авиаперевозок — среди тех, кто сильнее других пострадал от закрытия границ в период пандемии. С начала года во всем мире деятельность прекратили уже более 43 авиакомпаний. В августе генеральный директор "Борисполя" Павел Рябикин говорил, что из-за карантина аэропорт потерял около трети авиакомпаний, а загрузка действующих рейсов значительно упала.