Кіпр 1 березня відкриє кордони для українців

Умови допуску українців на Кіпр будуть залежати від того, до якої карантинної зони буде віднесена на той момент Україна.

З 1 березня пасажири з 56 країн зможуть відвідувати Кіпр. Про це повідомив заступник міністра туризму країни Саввас Пердіос.

У число 56-ти входять країни ЄС, Великобританія, Україна, Білорусь, Росія і деякі інші. Ці країни розділять на три категорії залежно від ситуації з коронавірусом у них. Представникам країн "червоної" категорії робитимуть ПЛР-тест двічі: до вильоту зі своєї країни і після прибуття. "Помаранчевої" — тільки після прибуття. Для "зеленої" категорії тест не знадобиться. Допускати в країну будуть тільки тих, у кого ПЛР-тест при прибутті виявиться негативним. Усі тести проводяться за рахунок туриста.

Заступник міністра додав, що в новому році Кіпр буде стимулювати туристів не тільки на пляжний відпочинок у країні, а й на відвідування природних об'єктів, гір, винних стежок.

Повітряне сполучення Кіпру наразі здійснюється лише з кількома країнами: Грецією, Великобританією, Росією, Ліваном, Єгиптом і країнами Перської затоки.

Кількість рейсів у 2020 році скоротилося на 53%, а число туристів впало до 80% у річному вимірі. У 2019 Кіпр відвідали майже чотири мільйони людей.

Нині на Кіпрі встановлений жорсткий карантин: працюють тільки основні підприємства і діє комендантська година в нічний час. Вакцинація здійснюється повільними темпами, але влада заявляє, що більшість людей будуть вакциновані до початку літа.

Нагадаємо: влада Єгипту посилила вимоги до ПЛР-тесту для туристів з України. На сертифікаті повинен бути QR-код і підпис лікаря. Крім того, сертифікат повинен мати точну дату і час складання тесту, він повинен бути виданий офіційною лабораторією, зареєстрованій у державі походження документа, і мати печатку лабораторії.

Голова Держагентства з розвитку туризму в Україні Мар'яна Олеськів розповіла, що економіка недоотримала в 2020 році близько 1 млрд доларів через зменшення попиту на туризм. За 2019 календарний рік від цієї статті до казни надійшло 1,4 мільярда доларів, тоді як за 2020 рік, за оцінкою НБУ, ця сума стала меншою на 70-85%.