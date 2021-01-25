С 1 февраля Грузия отменяет ограничения на полеты

В грузинском правительстве говорят, что первые путешественники прибудут "из более безопасных стран", где уже проходит вакцинация от коронавируса.

Грузия снимет ограничения на выполнение международных регулярных рейсов с 1 февраля 2021 года, сообщила глава Минэкономики страны Натия Турнава, передает "Новости-Грузия".

"Все авиакомпании, которые до сих пор работали или продолжают работать в Грузии, или же новые компании, которые высказали пожелание зайти в Грузию, смогут спланировать регулярные полеты и выполнять их с определенной частотой", — сказала она.

По ее словам, авиарейсы будут выполняться "с соблюдением всех медицинских протоколов и мер безопасности".

"Многие авиакомпании по всему миру уже делают это. Исходя из этого, мы считаем, что здесь не будет какой-либо дополнительной угрозы", — сказала министр.

Турнава говорит, что первые путешественники прибудут в Грузию "из более безопасных стран", где уже проходит вакцинация от коронавируса.

Сегодня также стало известно, что с 1 марта пассажиры из 56 стран смогут посещать Кипр, в том числе и из Украины.

Ранее глава Госагентства по развитию туризма в Украине Марьяна Олеськив рассказала, что экономика недополучила в 2020 году около 1 млрд долларов из-за уменьшения спроса на туризм. За 2019 календарный год от этой статьи в казну поступило 1,4 миллиарда долларов, тогда как за 2020 год, по оценке НБУ, эта сумма стала меньше на 70-85%.