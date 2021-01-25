З 1 лютого Грузія скасовує обмеження на польоти

У грузинському уряді кажуть, що перші мандрівники прибудуть "з більш безпечних країн", де вже проходить вакцинація від коронавірусу.

Грузія зніме обмеження на виконання міжнародних регулярних рейсів з 1 лютого 2021 року, повідомила голова Мінекономіки країни Натія Турнаво, передає "Новости-Грузия".

"Усі авіакомпанії, які досі працювали або продовжують працювати в Грузії, або ж нові компанії, що висловили бажання зайти в Грузію, зможуть спланувати регулярні польоти і виконувати їх з певною частотою", — сказала вона.

За її словами, авіарейси будуть виконуватися "з дотриманням усіх медичних протоколів і заходів безпеки".

"Багато авіакомпаній у всьому світу вже роблять це. Виходячи з цього, ми вважаємо, що тут не буде будь-якої додаткової загрози", — сказала міністр.

Турнаво каже, що перші мандрівники прибудуть до Грузії "з більш безпечних країн", де вже проходить вакцинація від коронавірусу.

Сьогодні також стало відомо, що з 1 березня пасажири з 56 країн зможуть відвідувати Кіпр, у тому числі і з України.

Раніше голова Держагентства з розвитку туризму в Україні Мар'яна Олеськів розповіла, що економіка недоотримала у 2020 році близько 1 млрд доларів через зменшення попиту на туризм. За 2019 календарний рік від цієї статті в казну надійшло 1,4 мільярда доларів, тоді як за 2020 рік, за оцінкою НБУ, ця сума стала меншою на 70-85%.