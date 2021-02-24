Українці з 1 березня зможуть відвідувати Грузію за наявності негативних тестів

На третій день перебування в Грузії приїжджим доведеться пройти повторне тестування за свій рахунок.

Громадяни України з 1 березня зможуть відвідувати Грузію за наявності негативного результату ПЦР-тесту на коронавірус. Тест повинен бути зроблений протягом останніх 72 годин.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу".

На третій день перебування в Грузії приїжджим доведеться пройти повторне тестування за свій рахунок.

Уточнюється, що мова йде про перетин кордону Грузії повітряним шляхом. Сухопутні кордони для іноземців, як і раніше, залишаються закритими.

Аналогічні умови відвідування Грузії стосуються громадян Вірменії, Азербайджану, Казахстану, Росії та Білорусі.

Зазначимо, що з 1 лютого в Грузії були зняті обмеження на міжнародне регулярне авіасполучення.

Раніше стало відомо, що з 1 березня пасажири з 56 країн зможуть відвідувати Кіпр, у тому числі і з України.