Байден поддерживает ограничение полномочий президента в вопросе объявления войны

Законы США, принятые после террористических атак 11 сентября 2001 года, дают каждому главе Белого дома карт-бланш на начало военных действий в любой точке Земного шара.

Президент США Джо Байден намерен работать с Конгрессом, чтобы отменить принятые после террористических атак 11 сентября 2001 года законы, дающие каждому главе Белого дома карт-бланш на объявление войны.

Об этом пишет Business Insider.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Байден хочет "законодательно закрепить, чтобы право на использование военной силы было ограниченно конкретными рамками, которые будут гарантировать защиту граждан США от террористических угроз, но, вместе с тем, положат конец постоянным войнам".

Специальный закон "Разрешение на использование военной силы" (AUMF) от 2001 года был принят всего через несколько дней после событий 11 сентября при подавляющей поддержке Конгресса. Он уполномочивает президента США "использовать всю необходимую и надлежащую силу против тех стран, организаций или лиц, которые, по его мнению, планировали, санкционировали, совершали или содействовали террористическим атакам, произошедшие 11 сентября 2001 года, или укрывали такие организации или лица".

Издание отмечает, что президенты Джордж Буш, Барак Обама и Дональд Трамп широко интерпретировали этот закон, чтобы вести военные действия в любой точке земного шара. Закон применялся для проведения, по меньшей мере, 41 военной операции в 19 странах. Он также открыл дверь для вторжения США в Афганистан, положив начало самой продолжительной войне в истории США, которая длилась почти два десятилетия.

Другой закон AUMF от 2002 года подготовил почву для вторжения США в Ирак. Его использовал Дональд Трамп, чтобы оправдать операцию, в результате которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

Закон дает право президенту США использовать вооруженные силы, если он сочтет это необходимым и уместным, чтобы:

обеспечить национальную безопасность Соединенных Штатов от продолжающейся угрозы, исходящей от Ирака

обеспечить выполнение всех соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН по Ираку.

Будучи Сенатором Байден поддержал оба законопроекта, спустя время, признав, что его одобрение вторжения в Ирак было ошибкой.

Во время каденции Дональда Трампа усилились призывы, чтобы ограничить полномочия президента, как Верховного главнокомандующего. Многие в Конгрессе считали, что объявление войны, со ссылкой на законы, принятые после 11 сентября 2001 года, противоречит Конституции.

С приходом в Белый дом Джо Байдена группа сенаторов представила законопроект об отмене AUMF 2002 года.

Сенатор-демократ Тим Кейн, который является основным автором законопроекта, и другие законодатели выразили глубокую обеспокоенность после решения Байдена нанести авиаудары по Сирии, поставив под сомнение их законность.

В Белом доме заявили, что в своем решении они не полагались на законы AUMF 2001 и 2002 годов, а действовали на основании Конституции и в соответствии с международным правом.

Несмотря на это, законодатели не могут скрыть недовольство тем, что удары по Сирии были нанесены без одобрения Конгресса.

Теперь администрация Байдена хочет тесно сотрудничать с сенатором Кейном и другими конгрессменами, чтобы отменить законы, принятые после событий 11 сентября.

Напомним, войска США по приказу президента Джо Байдена нанесли авиаудар по зданию в Сирии, которое связано с проиранскими ополченцами, в ответ на недавние атаки против американских вооруженных сил в Ираке. Операцию провели ради предотвращения нападений по позициям США в будущем.