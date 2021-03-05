Байден підтримує обмеження повноважень президента в питанні оголошення війни

Закони США, прийняті після терористичних атак 11 вересня 2001 року, дають кожному голові Білого дому карт-бланш на початок військових дій в будь-якій точці земної кулі.

Президент США Джо Байден має намір працювати з Конгресом, щоб скасувати прийняті після терористичних атак 11 вересня 2001 року закони, що дають кожному голові Білого дому карт-бланш на оголошення війни.

Про це пише Business Insider.

Як заявила прес-секретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі, Байден хоче "законодавчо закріпити, щоб право на використання військової сили було обмежено конкретними рамками, які гарантуватимуть захист громадян США від терористичних загроз, але, разом з тим, покладуть край постійним війнам".

Спеціальний закон "Дозвіл на використання військової сили" (AUMF) від 2001 року прийняли через кілька днів після подій 11 вересня за переважної підтримки Конгресу. Він уповноважує президента США "використовувати всю необхідну і належну силу проти тих країн, організацій або осіб, які, на його думку, планували, санкціонували, здійснювали або сприяли терористичним атакам, які відбулися 11 вересня 2001 року, або вкривали такі організації або особи".

Видання зазначає, що президенти Джордж Буш, Барак Обама і Дональд Трамп широко інтерпретували цей закон, щоб вести військові дії в будь-якій точці земної кулі. Закон застосовувався для проведення, щонайменше, 41 військової операції в 19 країнах. Він також відкрив двері для вторгнення США до Афганістану, поклавши початок найтривалішій війні в історії США, яка тривала майже два десятиліття.

Інший закон AUMF від 2002 року підготував грунт для вторгнення США в Ірак. Його використав Дональд Трамп, щоб виправдати операцію, в результаті якої був убитий іранський генерал Касем Сулеймані.

Закон дає право президенту США використовувати збройні сили, якщо він вважає це потрібним і доречним, щоб:

забезпечити національну безпеку Сполучених Штатів від тривалої загрози, яка походить від Іраку;

забезпечити виконання всіх відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Іраку.

Будучи Сенатором, Байден підтримав обидва законопроекти, через деякий час визнавши, що його схвалення вторгнення до Іраку було помилкою.

Під час каденції Дональда Трампа посилилися заклики, щоб обмежити повноваження президента, як Верховного головнокомандувача. Багато хто в Конгресі вважали, що оголошення війни, з посиланням на закони, прийняті після 11 вересня 2001 року, суперечить Конституції.

З приходом в Білий дім Джо Байдена група сенаторів представила законопроект про скасування AUMF 2002 року.

Сенатор-демократ Тім Кейн, який є основним автором законопроекту, та інші законодавці висловили глибоку стурбованість після рішення Байдена завдати авіаударів по Сирії, поставивши під сумнів їх законність.

У Білому домі заявили, що у своєму рішенні вони не покладалися на закони AUMF 2001 і 2002 років, а діяли на підставі Конституції та відповідно до міжнародного права.

Незважаючи на це, законодавці не можуть приховати невдоволення тим, що удари по Сирії були нанесені без схвалення Конгресу.

Тепер адміністрація Байдена хоче тісно співпрацювати з сенатором Кейном та іншими конгресменами, щоб скасувати закони, прийняті після подій 11 вересня.

Нагадаємо, війська США за наказом президента Джо Байдена завдали авіаудар по будівлі в Сирії, яка пов'язана з проіранськими ополченцями, у відповідь на недавні атаки проти американських збройних сил в Іраку. Операцію провели заради запобігання нападам на позиції США у майбутньому.